WZ-Journalistin Eva Sager spricht in Folge 2 mit Frauen über ihre Einvernahmen. Opferschutzanwältin Patricia Hofmann und Prozessbegleiterin Verena Weißenböck erklären, was in diesen Gesprächen von Betroffenen verlangt wird. Und was sie mit ihnen machen können.

Host und Recherche: Eva Sager

Drehbuch: Eva Sager und Tatjana Lukáš

Produktion: Tatjana Lukáš

Schnitt und Sounddesign: Kata Bitowt

Sensitivity Reading: Luisa Niemann und Afifa Akhtar

Sprecherin: Valerie Martin

Art Direction: Katherina Wieser

WZ-Chefredaktion: Sebastian Pumberger

Redaktionelle Unterstützung: Sandra Knopp und Manon Soukup

Dieser Podcast ist eine Produktion der Wiener Zeitung und Happy House Media. Wenn du Feedback hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, schreib uns gerne unter culpa@wienerzeitung.at .

Hilfe und Beratungsstellen

Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe: