Infos und Quellen

Gesprächspartner:innen

Barbara Steiner, Oberschutzanwältin

Betroffene von Sexualdelikten

Nicola Werdenigg, ehemalige österreichische Skirennläuferin

Ursula Kussyk, Sozialarbeiterin und Obfrau des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen bei sexueller Gewalt

Ungekürzte Stellungnahme des Justizministeriums

„Im Jahr 2025 fielen insgesamt 1557 Verfahren wegen § 201 StGB an. Davon endeten 148 in einer Verurteilung, in 72 Fällen kam es zu Freisprüchen und in 1060 zur Einstellung des Verfahrens.

Justizministerin Anna Sporrer hat eine Expert:innen-Arbeitsgruppe zur Evaluierung und Weiterentwicklung des Sexualstrafrechts eingesetzt. Daran nehmen Vertreter:innen der Polizei, Staatsanwaltschaft, Richter- und Rechtsanwaltschaft, betroffenen Ressorts, Wissenschaft und Gewaltschutzeinrichtungen teil. Die erste Sitzung hat am Montag (21.9.) stattgefunden. Die Arbeitsgruppe evaluiert das Sexualstrafrecht im Hinblick auf Schutzlücken und prüft unter anderem gesetzlichen Ergänzungsbedarf bei Missbrauchsdarstellungen, der Strafbarkeit von Vergewaltigungsvideos, sowie neue Bestimmungen gegen Deepfakes.

Der Gesetzesentwurf zu Nur Ja heißt Ja befindet sich indes bereits in der politischen Koordinierung. Die NEOS haben dem Entwurf bereits zugestimmt; auch die ÖVP hat medial Zustimmung signalisiert, weshalb wir mit einer schnellen Einigung rechnen. Durch die Änderung soll sich im Beweisverfahren der Fokus vom Verhalten des Opfers auf die Verantwortung des Täters verschieben. Nicht die Frage, wie sich das Opfer verhalten hat, steht im Mittelpunkt, sondern die Frage, worauf der Täter seine Annahme eines Einverständnisses gestützt hat. Auch Fälle, in denen Betroffene aufgrund einer Schockstarre nicht reagieren können, werden dadurch besser erfasst. Täter können sich bislang darauf berufen, dass die betroffene Person nicht ausdrücklich Nein gesagt oder ihre Ablehnung nicht auf andere Weise zum Ausdruck gebracht habe. Dieser Graubereich wird durch die Neuregelung beseitigt.

Ziel ist auch die bundesweite Ausrollung von Gewaltambulanzen an alle gerichtsmedizinischen Standorte in Österreich. Derzeit läuft bereits ein Pilotbetrieb in Wien und Graz. Diese Modellregionen zeigen gute Erfahrungswerte.

In solchen Gewaltambulanzen werden kostenfrei klinische-forensische Untersuchungen und Befundungen angeboten. Bei diesen niederschwelligen Untersuchungsstellen werden etwa Verletzungen aufgrund häuslicher oder sexueller Gewalt gerichtsverwertbar gesichert, um in einem (späteren) Verfahren als Beweis vor Gericht genutzt zu werden. Außerdem werden Gewaltbetroffene dort schnell und unkompliziert an andere Unterstützungsstellen vermittelt. Durch die Einrichtung solcher Gewaltambulanzen kann die Verurteilungsquote, insb. bei Fällen häuslicher oder sexueller Gewalt, deutlich gesteigert werden.

Neben der strafrechtlichen Verfolgung setzt das Justizministerium auf Sensibilisierung und Fortbildung. Ein mehrteiliges Curriculum Gewaltschutz für Staatsanwält:innen und Strafrichter:innen startet erstmals Anfang 2027.“

Transparenzhinweis

Die Namen der Frauen, deren Geschichten wir in diesem Podcast erzählen, haben wir verändert. Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Anonymisierung der Täter. Aus rechtlichen Gründen dürfen sie nicht erkennbar sein. Ihre Aussagen wurden von einer Schauspielerin nachgesprochen und anschließend mit KI verfremdet.

Gewalt gegen Frauen und Mädchen umfasst körperliche, psychische, wirtschaftliche, virtuelle und sexualisierte Gewalt. Sie betrifft Frauen und Mädchen in jedem Lebensbereich und in allen Alters- und Bildungsschichten.

In Österreich ist jede dritte Frau (ab dem Alter von 15 Jahren) von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. 11,3 Prozent wurden Opfer einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung. (siehe Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich, Prävalenzstudie beauftragt durch Eurostat und das Bundeskanzleramt, 2022 )

) Viele Daten zu sexualisierter Gewalt werden nur in binären Geschlechterkategorien erhoben. Eine europäische Umfrage zu queerfeindlichen Hassverbrechen zeigt jedoch, dass 29 Prozent der Transfrauen, 23 Prozent der Transmänner und 34 Prozent der intersexuellen Befragten in den letzten fünf Jahren physischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. (siehe Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2024 )

) Aus vielen Erhebungen geht hervor, dass sexualisierte Gewalt in den meisten Fällen nicht von unbekannten Tätern ausgeht. Zum Großteil kennen die Betroffenen die Täter wenigstens flüchtig.

Schon seit vielen Jahren zeigen Studien, dass die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt sehr hoch ist. Nur wenige der Betroffenen, die etwa eine Vergewaltigung oder andere Formen sexualisierter Gewalt erlebt haben, erstatten tatsächlich Anzeige. Bei einer Vergewaltigung sind es nur 8 von 91 Frauen. (siehe Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld, österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern, 2011 )

) 2025 sind in Österreich 1.275 Vergewaltigungen angezeigt worden. Davon endeten 148 in einer Verurteilung, in 72 Fällen kam es zu Freisprüchen und in 1060 zur Einstellung des Verfahrens.

Quellen

Literatur

Agota Lavoyer: Jede_ Frau

Amia Srinivasan: Das Recht auf Sex

Bell Hooks: Outlaw Culture

Françoise Vergès: Eine feministische Theorie der Gewalt

Manon Garcia: Mit Männern leben

Roxane Gay: Halb so schlimm

Suzie Miller: Prima Facie

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt allen Betroffenen und Expertinnen, die mit uns gesprochen haben, dem Residenztheater München, Alexander Warzilek vom Österreichischen Presserat, Sophie Hansal vom Dachverband Frauen- und Mädchenberatung und Walter Strobl vom Presseclub Concordia.