004 - Culpa: Im Namen der Republik
- Mit
- Eva Sager
Im Gerichtssaal ist es ganz still. Jeder Platz in den Zuschauerreihen ist besetzt, alle warten gespannt auf die Urteilsverkündung. Doch auf der Anklagebank sitzt nicht der Mann, den eine Frau wegen Vergewaltigung angezeigt hat, sondern die Frau selbst. Was ist passiert? Und warum müssen sich Frauen, die sexualisierte Gewalt anzeigen, plötzlich selbst vor Gericht verantworten?
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In Folge 4 spricht Eva Sager mit Gewaltschutzexpertin Kerstin Schinnerl vom Verein Frauen-Rechtsschutz. Es geht um Gegenanzeigen, juristische Gegenwehr und die Frage, was passiert, wenn eine Anzeige für die betroffenen Frauen selbst zum Risiko wird.
- Host und Recherche: Eva Sager
- Drehbuch: Eva Sager und Tatjana Lukáš
- Produktion: Tatjana Lukáš
- Schnitt und Sounddesign: Kata Bitowt
- Sensitivity Reading: Luisa Niemann und Afifa Akhtar
- Sprecherin: Valerie Martin
- Art Direction: Katherina Wieser
- WZ-Chefredaktion: Sebastian Pumberger
- Redaktionelle Unterstützung: Sandra Knopp und Manon Soukup
Dieser Podcast ist eine Produktion der Wiener Zeitung und Happy House Media. Wenn du Feedback hast oder eigene Erfahrungen teilen möchtest, schreib uns gerne unter culpa@wienerzeitung.at.
Hilfe und Beratungsstellen
Wenn du selbst von sexualisierter Gewalt betroffen bist oder jemanden unterstützen möchtest, findest du hier Hilfe:
- Der Helpchat, Online-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen: online hier
- Frauen- und Mädchenberatungsstellen: Tel.: 01 595 37 60, online hier
- Frauenhelpline gegen Gewalt: Tel.: 0800 222 555, online hier
- Gewaltschutzzentren Österreichs: Tel.: 0800 700 217, online hier
- Männerberatung 24/7: Tel.: 0800 400 777, online hier
- Rat auf Draht: Tel.: 147, online hier
- StoP, Stadtteile ohne Partnergewalt: online hier
- Tamar, Frauen- und Familienberatungsstelle: Tel.: 01/334 04 37, online hier
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser: online hier
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Infos und Quellen
Gesprächspartner:innen
- Betroffene von Sexualdelikten
- Kerstin Schinnerl, Gewaltschutzexpertin und Geschäftsführerin des Vereins Frauen-Rechtsschutz
Transparenzhinweis
Die Namen der Frauen, deren Geschichten wir in diesem Podcast erzählen, haben wir verändert. Zu ihrem eigenen Schutz, aber auch zur Anonymisierung der Täter. Aus rechtlichen Gründen dürfen sie nicht erkennbar sein. Ihre Aussagen wurden von einer Schauspielerin nachgesprochen und anschließend mit KI verfremdet.
Daten und Fakten
- Gewalt gegen Frauen und Mädchen umfasst körperliche, psychische, wirtschaftliche, virtuelle und sexualisierte Gewalt. Sie betrifft Frauen und Mädchen in jedem Lebensbereich und in allen Alters- und Bildungsschichten.
- In Österreich ist jede dritte Frau (ab dem Alter von 15 Jahren) von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt betroffen. 11,3 Prozent wurden Opfer einer versuchten oder vollendeten Vergewaltigung. (siehe Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich, Prävalenzstudie beauftragt durch Eurostat und das Bundeskanzleramt, 2022)
- Viele Daten zu sexualisierter Gewalt werden nur in binären Geschlechterkategorien erhoben. Eine europäische Umfrage zu queerfeindlichen Hassverbrechen zeigt jedoch, dass 29 Prozent der Transfrauen, 23 Prozent der Transmänner und 34 Prozent der intersexuellen Befragten in den letzten fünf Jahren physischer oder sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren. (siehe Umfrage der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, 2024)
- Aus vielen Erhebungen geht hervor, dass sexualisierte Gewalt in den meisten Fällen nicht von unbekannten Tätern ausgeht. Zum Großteil kennen die Betroffenen die Täter wenigstens flüchtig.
- Schon seit vielen Jahren zeigen Studien, dass die Dunkelziffer bei sexualisierter Gewalt sehr hoch ist. Nur wenige der Betroffenen, die etwa eine Vergewaltigung oder andere Formen sexualisierter Gewalt erlebt haben, erstatten tatsächlich Anzeige. Bei einer Vergewaltigung sind es nur 8 von 91 Frauen. (siehe Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld, österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern, 2011)
- 2025 sind in Österreich 1.275 Vergewaltigungen angezeigt worden. Davon endeten 148 in einer Verurteilung, in 72 Fällen kam es zu Freisprüchen und in 1060 zur Einstellung des Verfahrens.
Quellen
- EU-Erhebung zu geschlechtsbezogener Gewalt, zentrale Ergebnisse, 2024
- Gerichtliche Kriminalitätsstatistik 2025
- Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen in Österreich, Prävalenzstudie beauftragt durch Eurostat und das Bundeskanzleramt, 2021
- Gewalt in der Familie und im nahen sozialen Umfeld, österreichische Prävalenzstudie zur Gewalt an Frauen und Männern, 2011
- Polizeiliche Kriminalstatistik 2025
Literatur
- Agota Lavoyer: Jede_ Frau
- Amia Srinivasan: Das Recht auf Sex
- Bell Hooks: Outlaw Culture
- Françoise Vergès: Eine feministische Theorie der Gewalt
- Manon Garcia: Mit Männern leben
- Roxane Gay: Halb so schlimm
- Suzie Miller: Prima Facie
Das Thema in der WZ
- „Der Täter wurde geschützt, nicht ich“
- „Ich habe Angst, dass wir hier auf einen Femizid zusteuern“
- Der Preis einer Anzeige
- Viele Hürden