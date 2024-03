Extreme Wetterereignisse, trockene Böden und die Teuerung machen der Landwirtschaft zu schaffen. Viele Bauern geben auf, Produktion und Verkauf wandern zunehmend in die Hände von Konzernen. Das ist teuer für Konsument:innen und schmeckt immer weniger. Kann dieser Trend aufgehalten werden? Wie es anders gehen könnte, zeigt der Weinviertler Gemüsebauer Jürgen Summerer. Seine Ackerflächen sind nicht einmal so groß wie zwei Fußballfelder, doch er baut darauf 42 Sorten an, die er erfolgreich auf Märkten in Wien und Stockerau verkauft. Aufgewachsen auf dem Bauernhof seines Onkels ging er zuerst nach Wien, schließlich rechnete er nicht damit, selbst Bauer zu werden. In der Landwirtschaft werden Grundstücke für gewöhnlich an die Söhne und Töchter vererbt. Inspiriert von Städtern, die in sein Dorf Füllersdorf zogen und das Konzept der Marktgärtnerei mitbrachten, kam er zurück und wurde Bauer. In der Podcastfolge erklärt Summerer dem Host Bernd Vasari, wie er sich den Auswirkungen des Klimawandels stellt und Wasser erntet, seinen Umgang mit Wühlmäusen und was er von Supermärkten hält.