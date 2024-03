Genese

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die vor kurzem zu Ende ging, verpflichteten sich die 20 größten IT-Unternehmen, den Missbrauch mit KI-generiertem Inhalt zu bekämpfen. Doch können sie den Geist noch einfangen, den sie aus der Flasche gelassen haben, dachte sich WZ-Redakteur Bernd Vasari.

Gesprächspartnerin

KI-Expertin Carina Zehetmaier. © Sandra Schartel

Carina Zehetmaier ist Keynote-Sprecherin, KI-Entrepreneurin, Juristin und Expertin für Menschenrechte und Demokratisierung. Nachdem sie die Europäische Union und Österreich in den Vereinten Nationen in Genf repräsentiert hatte, gründete sie 2019 ihr erstes KI Unternehmen. Heute ist Geschäftsführerin der Paiper One, einer Plattform, die Unternehmen bei KI Compliance unterstützt und KI Change Prozessen begleitet, und der AILands GmbH, wo sie gemeinsam mit ihrem Bruder AI Bootcamps auf Teneriffa organisiert und Unternehmen bei der vertrauenswürdigen KI Entwicklung hilft. Als Präsidentin des Vereins „Women in AI Austria“, einem interdisziplinären Netzwerk von KI Expertinnen, setzt sie sich für die Entwicklung und Verwendung von Künstlicher Intelligenz zum Wohle der Gesellschaft und im Sinne der Menschenrechte ein. Seit Jahresbeginn ist sie zudem Mitglied im Advisory Board der österreichischen Bundesregierung.

