Was würde FPÖ-Chef Herbert Kickl an der Spitze der Regierung für dich ganz persönlich bedeuten? © Illustration: WZ, Bildquelle: Midjourney

Unter jeder Regierung werde es voraussichtlich Kürzungen im Sozialbereich geben, sagt der Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik zu WZ-Host Petra Tempfer. Damit stuft er die offenbar größte Befürchtung unserer Social-Media-User:innen als berechtigt ein: Die meisten der Kommentare und Fragen, die diese nach einem Aufruf der WZ auf Social Media zur aktuellen Lage der Politik gepostet hatten, betrafen dieses Thema. In dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht" liest Petra Tempfer aus den Posts vor, und Ennser-Jedenastik analysiert sie.

Denn: Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik in Österreich hat mit Herbert Kickl ein FPÖ-Vertreter den Regierungsbildungsauftrag erhalten. Kickl könnte Bundeskanzler werden und startete Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Eine weitere Befürchtung durch diese neue Entwicklung betraf ausschließlich die FPÖ, konkret deren Nähe zu Russland. „Wenn österreichische Geheimdienste Zugang zu weniger Informationen als in der Vergangenheit erhalten, dann ist das ein echtes Sicherheitsproblem", sagt dazu Ennser-Jedenastik: Die Unsicherheit, in welchen Kanälen diese Information landen werden, könnte der Grund dafür sein.

Neben Befürchtungen gab es auf Social Media aber auch Zuspruch – mitunter in Form unzähliger blauer Herzen. Der Erfolg einer Partei sei immer abhängig davon, was die anderen Parteien machen, hieß es auch. Fast ein Drittel (konkret 28,8 Prozent) hat bei der Nationalratswahl am 29. September 2024 die FPÖ gewählt. Dass es einen blauen Bundeskanzler geben könnte, sei somit im Sinne der Demokratie.

Der Politikwissenschaftler Laurenz Ennser-Jedenastik im Podcast-Studio mit Host Petra Tempfer. © WZ/Mathias Ziegler