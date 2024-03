Christine Steger ist seit März 2023 neue Behindertenanwältin. Sie wurde von Sozialminister Johannes Rauch für eine Amtszeit von vier Jahren zur Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen in Österreich bestellt. Die 43-jährige Christine Steger ist langjährige Leiterin der Abteilung Family, Gender, Disability & Diversity der Paris Lodron Universität Salzburg. In dieser Funktion war sie an der Schaffung barrierefreier Lehr-, Lern- sowie Arbeitsbedingungen und an Projekten zur Gleichstellung von Universitätsangehörigen mit Behinderungen und der Vermittlung bei Konflikten beteiligt. Seit 2018 ist sie Vorsitzende des Unabhängigen Monitoring-Ausschusses, der die menschenrechtliche Situation von Menschen mit Behinderungen in Österreich analysiert und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention kontrolliert. Die Tätigkeiten umfassen die Begutachtung von Gesetzesentwürfen sowie -novellen, das Verfassen von Stellungnahmen und diverse Informationsmaßnahmen für die Öffentlichkeit. Als Behindertenanwältin hat Christine Steger die Funktion ihres Vorgängers Hansjörg Hofer übernommen, der im September 2022 verstorben ist. Die Funktion wurde öffentlich ausgeschrieben.