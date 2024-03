Perfekte Babys, die immer rosig und zufrieden sind, in ihrem wunderbar gestylten Kinderzimmer: Wer auf Social Media unterwegs ist, sieht diese Fotos jeden Tag. Auch wenn wir wissen, dass das inszeniert ist, „macht es trotzdem was mit einem, wenn man solche Bilder sieht", sagt die Psychologin Astrid Wirth im Gespräch mit WZ-Redakteurin Petra Tempfer. Psychologische Studien zeigen, dass Depressionswerte nach der passiven Nutzung von Social Media ansteigen können: Der Druck ist somit nicht nur gefühlt, sondern real.

Sich ausschließlich am gesellschaftlichen Druck zu orientieren, führe zu massiver Verunsicherung und sei nie gut, warnt der Psychoanalytiker Wilfried Datler. Und zwar heute genauso wie früher.

Im Vergleich zur Nachkriegszeit, als man Babys bloß nicht „verwöhnen" durfte, ist der Zugang aktuell ein ganz anderer. Das Wohl des Kindes steht im Vordergrund, und im Bücherregal eines jungelterlichen Haushalts reiht sich oft Ratgeber an Ratgeber. Tatsächlich komme es aber auf die richtige Mischung an, so Wirth und Datler: Für die Entwicklung des Kindes am besten sei die Balance zwischen Wärme, Regeln und Verständnis.

Psychoanalytiker Wilfried Datler und Psychologin Astrid Wirth im Podcast-Studio. © Rainer Klement