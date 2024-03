Genese

Wer in Österreich Weinbau betreiben will, setzt auf immer größere Flächen. Das zeigt die Statistik zur Entwicklung des heimischen Weinbaus. Das muss doch auch anders gehen, dachte sich WZ-Redakteur Bernd Vasari und begann zu recherchieren.

Gesprächspartnerin

© Fotocredit: Liz Perdacher & Lea Lennardt

Katharina Gessl betreibt als Winzerin seit einem Jahr ein Weingut im niederösterreichischen Zellerndorf.

Quellen

Das Militär der österreich-ungarischen Armee wurde regelmäßig mit großen Mengen Wein beschenkt. Die sogenannten „Patriotischen Beiträge“ wurden stets im Amtsblatt der Wiener Zeitung aufgelistet, so etwa in der Ausgabe vom 13. Dezember 1813 auf der ersten Seite des Amtsblattes.

Dort heißt es: Für die in dem hießigen Militär-Hauptspitale befindliche Militär-Mannschaft sind neuerdings an weißen und roten Weinen folgende patriotische Geschenke gemacht worden. So haben der Doktor Juris von Hotze und der Müllermeister in Schwadorf. Johann Putsch, 8 Eimer Wein dargebracht. Gleichermaßen sind für die Mannschaft des Wiener Invalidenhauses von verschiedenen Wohltätern 15 Eimer und 34 Maß Wein übergeben worden.

Wein als patriotische Gabe für die k. & k. Armee. © 13. Dezember 1813, ANNO/Österreichische Nationalbibliothek

Das Thema in der WZ

Das Thema in anderen Medien

