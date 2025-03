Bis heute begleitet Rosa ihre Jugend in der Sekte. Sich ständig selbst hinterfragen zu müssen, zu glauben, dass man nicht genug ist, dass man aufgrund der Todsünden oder Egos ein schlechter Mensch ist, sind Glaubenssätze, die sie bis heute aufarbeitet. Sie gründet eine Selbsthilfegruppe für Aussteiger:innen aus Sekten, Psychogruppen und religiösen Gemeinschaften in Wien. Viele Aussteiger:innen fallen nach der Zeit in einer Sekte in ein Loch. Ohne Kontakte fällt es schwer, wieder Anschluss an die normale Welt zu finden. „Auf der anderen Seite glaube ich, dass, wenn man einmal so eingeschränkt war in seiner Art zu denken, hat man das Gefühl, dass man seine Freiheit einfach viel mehr schätzen kann“, sagt Rosa heute.

In den kommenden zwei Folgen des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“ präsentieren wir einen Sekten-Schwerpunkt. Im ersten Teil erzählt die heute 25-jährige Rosa, wie das Leben als Kind und Jugendliche in einer Esoterik-Sekte war und wie sie schließlich den Ausstieg schaffte. Der Psychologe und Sekten-Berater Martin Felinger erklärt, welche Mechanismen manipulative Gruppen anwenden und wie schwierig es ist, solch ein System hinter sich zu lassen.

„Ich habe in zwei Welten gelebt", sagt Rosa rückblickend auf ihre Jugend in einer Sekte. © Fotocredit: WZ

Durch die Folge führen WZ-Host Petra Tempfer und WZ-Redakteurin Anja Stegmaier.

