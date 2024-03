In der Medienbranche kracht es an allen Ecken und Enden. Papier-Zeitungen und -Magazine werden immer seltener gelesen, zudem sind Menschen kaum noch bereit, für Online-Inhalte zu zahlen. Der Economist kennt diese Probleme hingegen nur vom Hörensagen. Die Leser:innenschaft konnte in den vergangenen beiden Jahren um 100.000 zahlende Abonnent:innen gesteigert werden. Wie ist das möglich? WZ-Redakteur und Host Bernd Vasari machte sich auf den Weg nach London, um dem Erfolgsgeheimnis auf die Spur zu kommen. Er besuchte die Redaktion des britischen Wirtschaftsmagazins, wurde durch die Räumlichkeiten geführt und nahm an der montägigen Wochensitzung teil. Mit dem stellvertretenden Chefredakteur des Economist, Tom Standage, spricht Vasari über die Vermeidung von Kulturkämpfen zwischen Jung und Alt, die Notwendigkeit von Paywalls und darüber, wann Menschen bereit sind, für Artikel zu bezahlen.