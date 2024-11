Sein Wunsch ist, die Welt zu einem besseren Ort zu machen – aber kann man das überhaupt? Und: Wie aktivistisch darf ein:e Medienschaffende:r dabei sein? Andreas Sator, der seit 2018 mit „Erklär mir die Welt“ einen der größten Podcasts Österreichs betreibt, gibt in dieser Folge seine Antworten darauf. Er war beim ersten Live-Podcast der WZ zu Gast, der im Rahmen des Branchentreffens „re:think media“ am 10. Oktober 2024 über die Bühne ging, und dessen ungekürzten Live-Mitschnitt ihr hier hören könnt. Mit den WZ-Podcast-Hosts Petra Tempfer und Mathias Ziegler sprach er auch darüber, welche Erkenntnis er daraus gezogen hat, dass er seine Depressionen über Social Media öffentlich gemacht hat. Tipps für angehende Podcaster:innen gibt es ebenfalls.

Einmal im Jahr veranstaltet die Mediengruppe Wiener Zeitung „re:think media“, bei dem Personen aus den verschiedensten Bereichen des Journalismus zusammenkommen und sich miteinander austauschen. Partner:innen waren heuer unter anderem die Austria Presse Agentur, Die Presse, News, der ORF und Puls 24. Ziel ist, den Dialog für neue Lösungen voranzutreiben und den Nachwuchs zu fördern.

Produziert von „hört hört!“ .

Infos und Quellen

Gesprächspartner

Andreas Sator war mehrere Jahre Redakteur beim Standard, ehe er beschloss, seinen eigenen Weg zu gehen: Nach einer Bildungskarenz, in der er in Lima in Peru Straßenkinder betreut hatte, startete er seinen Wissenspodcast „Erklär mir die Welt“, für den er in bereits mehr als 300 Folgen mit Expert:innen aus den verschiedensten Bereichen spricht. Es war einer der ersten Podcasts in Österreich und ist mit rund 60.000 Hörer:innen im Monat und mehr als einer halben Million Aufrufe auf YouTube auch einer der größten. Im Jahr 2022 folgte Andreas’ zweiter Podcast „Sonne & Stahl – Weltretten ohne Illusionen“, in dem er sich mit dem Thema Nachhaltigkeit und mit neuen Technologien befasst. Außerdem hat er das Buch „Alles gut?!: Unangenehme Fragen & optimistische Antworten für eine gerechtere Welt“ geschrieben.

Quellen

Das Thema in anderen Medien

Andreas Sators Standard-Serie „alles gut? Weltverbessern für Anfänger“