Dass Hygiene der Schlüssel zu mehr Gesundheit ist, war im 19. Jahrhundert noch nicht jedem bewusst. Am 28. September 1887 fand in Wien der sechste internationale Kongress für Hygiene und Demographie statt. Zentraler Inhalt dieses Kongresses war, wie die Wiener Zeitung an diesem Tag auf Seite 15 schrieb:

Die zweite Sektion nahm heute das Thema in Verhandlung, in welcher Weise der hygienische Unterricht in Volksschulen, Mittelschulen, Gewerbeschulen, Mädchenschulen, Lehrer-Bildungsanstalten und Priesterseminaren eingeführt werden solle. Professor Dr. Joseph von Fodor verwies in seinem Referate auf die Notwendigkeit der allgemeinen Gesundheitslehre, da die hygienische Aufklärung zu einem Bedürfnisse der Familie ebenso wie der Gesellschaft geworden ist. Ein allgemeiner und systematischer Unterricht in der Hygiene in allen Schulen, von der Volksschule angefangen bis hinauf zu den Hochschulen, sei ein Gebot der Humanität.