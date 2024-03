Genese

Massentierhaltung, Vollspaltenböden, lange Transportwege quer durch Europa. Die Herstellung von Fleisch steht in der Kritik. Das muss doch auch besser gehen, dachte sich WZ-Redakteur Bernd Vasari und machte sich auf die Suche.

Gesprächspartner

Fleischhauer Leopold Hödl bei der Arbeit. © Fotocredit: Bernd Vasari | WZ

Leopold Hödl ist Fleischermeister, der über 25 Jahre lang die Fleischerei Hödl in der Breitenfurter Straße 294a in Wien-Liesing führte und vor kurzem an seinen Sohn Christoph übergab.

Quellen

Anfang der 1850er Jahre sank die Anzahl der Fleischhauer in Wien rapide. Mit der Gründung einer auf Fleischer zugeschnittenen Kredit-Anstalt sollten neue Unternehmer motiviert und der Abwärtstrend gestoppt werden. In der WZ vom 28. Juni 1850 erläutert Kaiser Franz Joseph auf den Seiten 1 und 2, warum er die Anträge dafür genehmigt:

Nach den gepflogenen Erhebungen bestehen in Wien 150 Fleischer, eine für den Bedarf zu geringe Zahl, von denen einige wenige sehr wohlhabend sind, weil sie gegen völlig gesicherte Zahlung, um die möglichst wohlfeilen Preise kaufen können, während die anderen bei ihren kleinen Einkäufen bedeutend höhere Preise zahlen müssen. Daher kommt es, dass eine große Zahl Viehhändler sich von dem hießigen Markte zurückzogen haben. Auf Grundlage der von dem Comite gestellten Antrage und der hierüber mit den Ministerien des Inneren, der Justiz und der Finanzen gepflogenen Beratungen, erlaubt sich der treugehorsamste Handelsminister zur Beleuchtung der einzelnen Punkte zu übergeben:

1. Die Errichtung einer Credit-Anstalt, einer Fleischcasse, durch deren Benützung selbst der minder bemittelte Fleischhauer seinen Bedarf jederzeit sich zu verschaffen vermag.

2. Die zweite in Vorschlag stehende Maßregel ist die Gestattung an Viehhändler ihr zu Markt gebrachtes Vieh selbst schlachten und ausschrotten zu dürfen.

3. Das Comite sieht in der Vermehrung der Fleischergewerbe von 150 auf die Zahl von 180 die notwendige Vorkehrung, um eine hinlängliche Konkurrenz zu sichern.

© 28. Juni 1850, Seite 2, ANNO/Österreichische Nationalbibliothek

Das Thema in anderen Medien

