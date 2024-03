Ein Bub mit verkrüppeltem Bein wird zum Krebskranken, und am Ende verlässt er die Bühne nicht geheilt, sondern er stirbt: So hat der norwegische Regisseur Stefan Herheim die Oper „Amahl und die nächtlichen Besucher" von Gian Carlo Menotti inszeniert und damit in einem Ausmaß verändert, dass die ursprüngliche Kernaussage verloren gegangen ist. Hier setzt die Kritik des Musik- und Theaterwissenschaftlers Edwin Baumgartner am Regietheater an, wenn er dieses im Gespräch mit Host Petra Tempfer als „einfach zu viel" bezeichnet.

Regie und Stück werden zu Konkurrenten. Mittlerweile gehe es sogar so weit, dass die Inszenierung über alles gestellt werde: Das Schauen ist Trumpf, der Text nur noch ein Beiwerk der Regie. Ohne nackte und schreiende Menschen auf der Bühne, die furzen, ihre Notdurft verrichten und/oder – zwecks Abwechslung – masturbieren, geht es schon gar nicht mehr, überspitzt ausgedrückt.

Es kann aber auch funktionieren. Und zwar dann, wenn die Ideen des Regisseurs oder der Regisseurin mit dem Grundgedanken des oder der Autor:in übereinstimmen, sagt Edwin Baumgartner. Dem Regisseur Patrice Chéreau sei das zum Beispiel mit Richard Wagners Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen" gelungen. Warum? Nicht die Provokation stehe im Vordergrund, sondern die Interpretation.