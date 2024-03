Archiv:

Dass „Hänsel und Gretel“ keine Kinderoper ist, meinte auch die Wiener Zeitung in ihrer Kritik zehn Tage nach der Uraufführung in Weimar. Am 2. Jänner 1894 war zu lesen (Seite 6): An die Kinder wendet sich in der Tat nur der Text von Adelheid Wette, die das bekannte Märchen von den im Walde beim Erdbeersuchen verirrten Kindern, die dann die Hexe, die sie fressen will, zuletzt überlisten, in drei recht harmlosen und kindlichen Bildern bearbeitet hat. Dazu hat nun Humperdinck eine Musik geschrieben, die jeder großen komischen Oper Ehre machen würde, und dieses Missverhältnis zwischen der anspruchsvollen Musik und dem anspruchslosen Text bildet den Hauptfehler des Werkes.