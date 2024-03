Schwierige Übersetzungen: Wenn das Bordell zum Kloster wird

Sprechen Sie Wienerisch? (Peter Wehle, Verlag Ueberreuter): „Gottschewer" oder „Godschewerer" oder „Kraner": Die Bewohner:innen von Gottschee in Slowenien (damaliges Jugoslawien) waren Warenhändler:innen. Mit Kraner oder Krainer sind sowohl die Bewohner:innen, als auch die Würste gemeint.

The Lord of the Rings (J. R. R. Tolkien, englisch, Verlag HarperCollins Publisher)