Am Strand liegen, mit einem guten Krimi in der Hand - so stellt man sich Urlaub vor: Gemeinsam mit dem/der Kommissar:in unterm Sonnenschirm die Täter:innen finden. Aber was zeichnet gute Krimis oder Thriller aus, welche Herangehensweisen unterscheidet man bei der Täter:innen-Suche, und welche Bücher eignen sich am besten als Strandlektüre? Um das herauszufinden, hat WZ-Redakteurin Petra Tempfer den Kultur-Experten Edwin Baumgartner ins Podcast-Studio eingeladen, der auch Redakteur der WZ ist. Eins gleich vorweg und ohne zu spoilern: Für die perfekte Spannung braucht es nicht unbedingt eine Leiche.