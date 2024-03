Aus dem Archiv der Wiener Zeitung vom 31. Oktober 1866 (Seite 6):

In der Wiener Zeitung ging es auch manchmal wie in einem Krimi zu. Am 31. Oktober 1866, also in dem Jahr, in dem „Schuld und Sühne“ des russischen Autors Fjodor Michailowitsch Dostojewski entstand, schrieb sie unter dem Titel „Ein Drama im Waldrevier“ auf Seite 6: Am 30. Juni dieses Jahres vormittags gegen 8 Uhr ging der gräflich Hänkel`sche Förster Otto Babler mit seinem Forstgehülfen Anton Amon und dem Revierförster Johann Hartner auf die Hohenwart-Alpe, um auf Wildschützen zu passen und kehrte […] in die sogenannte Grünhütte ein. Nachmittags gegen 5 Uhr verließen die Genannten die Hütte, gingen der Höhe zu und hörten bald darauf einen Schuss. Als der Rauch sich verzogen hatte, erblickten sie einen Menschen, den sie darauf verfolgten. […] Als Babler sah, dass der Wildschütz davonlief, befahl er dem Jäger Amon, demselben in die Füße zu schießen. […] Hierauf rief Babler dem Amon zu: „Noch einmal schießen!“ Da spannte denn Amon den linksseitigen Lauf seiner Doppelbüchse, zielte, wie er selbst angibt, tief hinter den Füßen des Wildschützen, drückte los, der Schuss fiel, und der Wildschütz stürzte nach vorwärts zusammen, worauf die drei Jäger den Verunglückten […] liegen ließen. Dieser starb bereits am 1. Juli und wurde als ein verheirateter gräflich Egger`scher Bergknappe erkannt.