In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Maria und Mimi darüber, wie stark Bildung in Österreich noch immer vom Elternhaus abhängt und warum längst nicht alle mit den gleichen Chancen ins Leben starten. Welche Rolle spielt der Bildungsabschluss der Eltern? Wie sehr beeinflusst finanzielle Unterstützung unseren Bildungsweg? Und inwiefern prägen diese Unterschiede auch unseren Blick auf die Arbeitswelt und den Bewerbungsprozess?

Danach hat Mimi einen Hot Take zu einem viralen TikTok-Trend: dem September Reset. Gemeinsam diskutieren sie, ob man sein Leben in den letzten Monaten des Jahres wirklich noch einmal komplett optimieren muss.

Zum Schluss gibt es wie immer eine Runde unserer Lieblingsrubrik: Speed Dating!