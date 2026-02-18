In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Sandra und Nora über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich am 24. Februar zum vierten Mal jährt. Was hat sich in diesen vier Jahren verändert? Wie sieht der aktuelle Status quo aus? Außerdem diskutieren die beiden, warum mediale Aufmerksamkeit und öffentliche Wahrnehmung bei Kriegen in Europa anders ausfallen als bei anderen Konflikten und inwiefern es wichtig ist, wie man Kriege nennt.

Und: Laut Chinesischem Horoskop ist mit 17. Februar das Jahr des Pferdes: Ein Thema, das heuer, nicht zuletzt durch Social Media, auch bei uns verstärkt Aufmerksamkeit bekommt. Warum eigentlich?

Zum Abschluss gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating.

Und: Wenn ihr "Was los" live sehen wollt, gibt es jetzt eine tolle Möglichkeit: Am 25. Februar. 2026 ab 18:00 Uhr ist die Missing Link Podcast-Nacht. Wo? Im Ehrbar Saal, in der Mühlgasse 30, 1040 Wien, Austria

Nähere Infos dazu findet ihr hier.