014 - Was los? Black History Month
In dieser Folge von „Was los?" spricht Sandra mit dem Journalisten, Host und DJ Tori Reichel über den Black History Month in Österreich. Dieses Jahr feiert der Monat der Schwarzen Geschichte sein 100-jähriges Jubiläum. Aber was bedeutet dieser Monat eigentlich bei uns? Und warum ist es so wichtig, dass wir über Schwarze Geschichte in Österreich sprechen?
Der Journalist Tori Reichel gibt Einblicke in die Lebensrealität von Schwarzen Menschen in Österreich heute – von struktureller Diskriminierung bis hin zur medialen Repräsentation. Er erklärt, warum Österreich sich historisch weniger mit seiner rassistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat als andere europäische Länder.
Außerdem sprechen die beiden über die Black Lives Matter-Proteste 2020, bei denen allein in Wien 50.000 Menschen auf die Straße gingen, und das Black Voices Volksbegehren. Tori teilt seine Perspektive als Schwarzer Journalist in Österreich und erklärt, warum er heute vor allem für junge Schwarze Menschen Geschichten erzählt – nicht nur für die weiße Mehrheitsgesellschaft.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Der Black History Month wurde 1926 vom afroamerikanischen Historiker Carter G. Woodson etabliert und feiert 2026 sein 100-jähriges Jubiläum.
- Seit 1976 wird in den USA der gesamte Februar als Black History Month begangen.
- Nach dem Tod von George Floyd demonstrierten 2020 allein in Wien 50.000 Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt.
- Strukturelle Diskriminierung von Schwarzen Menschen in Österreich ist laut Studien in fast allen Bereichen weit verbreitet.
Gesprächspartner:innen
- Journalist, Host und DJ Tori Reichel: Instagram: @torisnest
Quellen
