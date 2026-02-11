Der Journalist Tori Reichel gibt Einblicke in die Lebensrealität von Schwarzen Menschen in Österreich heute – von struktureller Diskriminierung bis hin zur medialen Repräsentation. Er erklärt, warum Österreich sich historisch weniger mit seiner rassistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hat als andere europäische Länder.

Außerdem sprechen die beiden über die Black Lives Matter-Proteste 2020, bei denen allein in Wien 50.000 Menschen auf die Straße gingen, und das Black Voices Volksbegehren. Tori teilt seine Perspektive als Schwarzer Journalist in Österreich und erklärt, warum er heute vor allem für junge Schwarze Menschen Geschichten erzählt – nicht nur für die weiße Mehrheitsgesellschaft.



