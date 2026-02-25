In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Mimi und Nora über über die Olympischen Winterspiele. Es geht um den weiblichen Zyklus im Spitzensport und um die hohe Erwartungshaltung. Welche Themen sind immer noch Tabu? Und welche werden gerade enttabuisiert? Worüber dürfen insbesondere Frauen nicht sprechen? Mimi und Nora überlegen, wie es wohl diesbezüglich weitergehen wird. Und: Der Algorithmus schlägt mal wieder zu: Warum haben Couple-Goals-Reels oft so einen komischen Beigeschmack?

Natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating.