016 - Was los? Frauen bei Olympia: Periode, Psyche und Leistungsdruck
In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Mimi und Nora über über die Olympischen Winterspiele. Es geht um den weiblichen Zyklus im Spitzensport und um die hohe Erwartungshaltung. Welche Themen sind immer noch Tabu? Und welche werden gerade enttabuisiert? Worüber dürfen insbesondere Frauen nicht sprechen? Mimi und Nora überlegen, wie es wohl diesbezüglich weitergehen wird. Und: Der Algorithmus schlägt mal wieder zu: Warum haben Couple-Goals-Reels oft so einen komischen Beigeschmack?
Natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating.
Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren, ganz ohne Panikmache!
Auf einer anderen Plattform anhören:
Infos und Quellen
Quellen
- International Olympic Committee: Das IOC kündigt umfassende psychologische Betreuung für Athleten bei den Olympischen Spielen Mailand-Cortina 2026 an
- BMJ Journals: Psychische Gesundheitssymptome bei niederländischen Spitzensportlern und ihren Trainern: eine Querschnittsstudie
- kicker: Periode im Leistungssport: "Würde mir selbst nicht empfehlen, Extremsport zu machen"
Das Thema in der WZ
- Sportgewand beim Laufen, schäm dich!
- Transfrauen im Sport: Inklusion auf Kosten der Fairness?
- Olympia als Nebenjob: Wer kann vom Wintersport leben?
Das Thema in anderen Medien
- Tagesspiegel: Skispringerin spricht über Periode – und wird attackiert
- science.orf.at: Warum Sport Frauen anders belastet