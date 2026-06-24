In dieser Folge sprechen Sandra und Nora darüber, warum junge Menschen immer seltener feiern gehen, weniger Alkohol trinken und stattdessen zu Stricknadeln, Buchclubs und frühen Bettzeiten greifen.

Ausgangspunkt ist eine Frage, die sich Sandra stellt: Ist die Gen Z zu vernünftig geworden? Gemeinsam sprechen Sandra und Nora über den Rückgang des Alkoholkonsums, steigende Preise fürs Fortgehen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Wunsch vieler junger Menschen nach mehr Ruhe und mentaler Gesundheit. Sie diskutieren, warum Hobbys wie Lesen, Häkeln oder Nähen plötzlich als Trends gelten, weshalb Einsamkeit unter jungen Menschen zunimmt und ob der ständige Selbstoptimierungsdruck dazu führt, dass wir das Loslassen verlernen. Was hat das mit Pudding, Gabeln, Matcha-Raves und Stricken zu tun?

Im Hot Take geht es anschließend um Junggesellen-Abschiede. Warum stehen auf so vielen T-Shirts Sprüche wie „Letzter Tag in Freiheit“ und was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft und unsere Vorstellungen von Ehe aus? Nora hat dazu eine klare Meinung.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating: Was sagt ihr: Zähneputzen vor oder nach dem Frühstück?