032 - Was los? Hat Gen Z keinen Spaß mehr?
In dieser Folge sprechen Sandra und Nora darüber, warum junge Menschen immer seltener feiern gehen, weniger Alkohol trinken und stattdessen zu Stricknadeln, Buchclubs und frühen Bettzeiten greifen.
Im Hot Take geht es anschließend um Junggesellen-Abschiede. Warum stehen auf so vielen T-Shirts Sprüche wie „Letzter Tag in Freiheit“ und was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft und unsere Vorstellungen von Ehe aus? Nora hat dazu eine klare Meinung.
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In dieser Folge sprechen Sandra und Nora darüber, warum junge Menschen immer seltener feiern gehen, weniger Alkohol trinken und stattdessen zu Stricknadeln, Buchclubs und frühen Bettzeiten greifen.
Ausgangspunkt ist eine Frage, die sich Sandra stellt: Ist die Gen Z zu vernünftig geworden? Gemeinsam sprechen Sandra und Nora über den Rückgang des Alkoholkonsums, steigende Preise fürs Fortgehen, die Auswirkungen der Corona-Pandemie und den Wunsch vieler junger Menschen nach mehr Ruhe und mentaler Gesundheit. Sie diskutieren, warum Hobbys wie Lesen, Häkeln oder Nähen plötzlich als Trends gelten, weshalb Einsamkeit unter jungen Menschen zunimmt und ob der ständige Selbstoptimierungsdruck dazu führt, dass wir das Loslassen verlernen. Was hat das mit Pudding, Gabeln, Matcha-Raves und Stricken zu tun?
Im Hot Take geht es anschließend um Junggesellen-Abschiede. Warum stehen auf so vielen T-Shirts Sprüche wie „Letzter Tag in Freiheit“ und was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft und unsere Vorstellungen von Ehe aus? Nora hat dazu eine klare Meinung.
Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating: Was sagt ihr: Zähneputzen vor oder nach dem Frühstück?
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- In Österreich ist der Alkoholkonsum bei Jugendlichen zwischen 2003 und 2019 um rund ein Drittel zurückgegangen.
- Laut der Ö3-Jugendstudie beschreibt etwa jede vierte Person zwischen 16 und 25 Jahren ihren psychischen Zustand als „eher schlecht“.
- Das Thema Einsamkeit ist laut Rat auf Draht seit Jahren sehr präsent in der Beratung und längst nicht nur ein Problem älterer Menschen.
- Viele Jugendliche und junge Erwachsene konnten während der Pandemie nicht ausgehen, stattdessen etablierten sich Treffen zu Hause und digitale Freizeitgestaltung, was das Ausgehverhalten nachhaltig verändert hat. Gleichzeitig erlebten Plattformen wie TikTok in dieser Zeit einen starken Aufschwung.
Quellen
- Rat auf Draht: Junge Menschen zunehmend einsam
- ORF: Ö3-Jugendstudie
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
- Woman: Granny Life: Warum junge Menschen den Oma-Style lieben
- Kurier: "Die Jugendlichen" und ihr "Granny-Lifestyle"
Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts