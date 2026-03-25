Diese Woche sprechen Sandra und Nora über die sogenannte „Manosphere“ – eine digitale Subkultur, in der Influencer wie Andrew Tate oder Sneako antifeministische Weltbilder, starre Geschlechterrollen und ein verzerrtes Verständnis von Erfolg und Männlichkeit propagieren. Ausgangspunkt ist eine aktuelle Doku von Louis Theroux, die zeigt, wie diese Männer auftreten, argumentieren und sich oft selbst widersprechen.

Was steckt hinter Begriffen wie „Red Pill“, Incels oder Pick-Up Artists? Warum fühlen sich gerade junge Männer von diesen Inhalten angezogen? Und welche Rolle spielen Plattformen wie TikTok oder YouTube dabei, solche Ideologien zu verstärken?

Es geht nicht nur um die problematischen Botschaften der Manosphere, sondern auch um die Ursachen dahinter: Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und gesellschaftlicher Druck. Sandra und Nora diskutieren, warum diese Bewegung längst kein Randphänomen mehr ist, welche politischen und wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen und wie man einen konstruktiven Umgang damit finden kann.

Außerdem: WZ-Autorin und Kollegin Eva Sager ist kurz zu Gast und spricht mit Sandra und Nora über Machtmissbrauch in der Medienbranche.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.