020 - Was los? Männer, Machtmissbrauch und Manosphere
In dieser Folge sprechen Sandra und Nora über die „Manosphere“, eine Online-Subkultur, in der Influencer antifeministische Ideen, starre Rollenbilder und fragwürdige Vorstellungen von Männlichkeit verbreiten. Warum findet das gerade so viel Anklang?
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Diese Woche sprechen Sandra und Nora über die sogenannte „Manosphere“ – eine digitale Subkultur, in der Influencer wie Andrew Tate oder Sneako antifeministische Weltbilder, starre Geschlechterrollen und ein verzerrtes Verständnis von Erfolg und Männlichkeit propagieren. Ausgangspunkt ist eine aktuelle Doku von Louis Theroux, die zeigt, wie diese Männer auftreten, argumentieren und sich oft selbst widersprechen.
Was steckt hinter Begriffen wie „Red Pill“, Incels oder Pick-Up Artists? Warum fühlen sich gerade junge Männer von diesen Inhalten angezogen? Und welche Rolle spielen Plattformen wie TikTok oder YouTube dabei, solche Ideologien zu verstärken?
Es geht nicht nur um die problematischen Botschaften der Manosphere, sondern auch um die Ursachen dahinter: Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und gesellschaftlicher Druck. Sandra und Nora diskutieren, warum diese Bewegung längst kein Randphänomen mehr ist, welche politischen und wirtschaftlichen Interessen dahinterstehen und wie man einen konstruktiven Umgang damit finden kann.
Außerdem: WZ-Autorin und Kollegin Eva Sager ist kurz zu Gast und spricht mit Sandra und Nora über Machtmissbrauch in der Medienbranche.
Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Studien sagen: 78 % der Männer in Großbritannien kennen Andrew Tate, bis zu 30 % hatten zeitweise eine positive Meinung von ihm.
- Schon nach kurzer Nutzung zeigen TikTok und YouTube jungen Männern verstärkt antifeministische Inhalte, selbst wenn sie nur nach Fitness oder Gaming suchen.
- Regelmäßiger Konsum von Manosphere-Content steht laut Studien in Zusammenhang mit schlechterer mentaler Gesundheit: mehr Einsamkeit, Unsicherheit und Unzufriedenheit.
Quellen
- science.orf.at: Wie die „Manosphere“ Jugendliche radikalisiert
- DCU: Empfehlungen für toxisches Verhalten: Die Rolle algorithmischer Empfehlungsfunktionen auf YouTube Shorts und TikTok bei der Förderung von Influencern mit männlich-rassistischem Profil
- JACOBIN: Wie die Inhalte der Manosphäre beschwichtigende Männer besänftigen
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
- Süddeutsche Zeitung: Diesen Männern gefällt das
- Der Standard: Zum Fürchten: "Louis Theroux: Inside the Manosphere" auf Netflix
- news.orf.at: Initiative fordert strengere Gesetze
- Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts
- MANNSBUILDER: Die psychotherapeutisch begleitete Männergruppe bietet Männern ab 18 Jahren die regelmäßige Möglichkeit eines offenen Austausches unter Männern rund um das vielschichtige Thema Mann-sein bzw. Männlichkeit(en).
- Hast du Machtmissbrauch oder Ähnliches in deiner Branche erlebt und willst uns anonym darüber erzählen? Schreib uns eine DM oder eine Mail an eva.sager@wienerzeitung.at. Deine Identität wird höchst vertraulich behandelt.