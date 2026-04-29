025 - Was los? Mit dem Fall Weißmann
- Mit
- Sandra Vučić
Diese Woche ist Sandra alleine am Mikro und hat eine besondere Gästin: die Falter-Journalistin, Historikerin und Autorin Barbara Tóth. Gemeinsam sprechen sie über ihre Recherche, die aktuell für viel Aufmerksamkeit sorgt: die Causa rund um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Eine Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor, er selbst bestreitet die Vorwürfe.
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Diese Woche ist Sandra alleine am Mikro und hat eine besondere Gästin: die Falter-Journalistin, Historikerin und Autorin Barbara Tóth.
Gemeinsam sprechen sie über ihre Recherche, die aktuell für viel Aufmerksamkeit sorgt: die Causa rund um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Eine Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor, er selbst bestreitet die Vorwürfe.
Im Zentrum der Berichterstattung stehen veröffentlichte Chatverläufe, die zeigen sollen, wie sich das Verhältnis zwischen ihm und einer Mitarbeiterin über Jahre entwickelt hat und welche Dynamiken dabei entstehen können.
Es geht um Fragen wie: Was gilt als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Wo beginnt Machtmissbrauch? Wie schwierig ist es für Betroffene, sich gegen Vorgesetzte zu wehren?
Barbara Tóth gibt Einblicke in ihre Recherchearbeit beim Falter, spricht über den Umgang mit sensiblen Quellen und darüber, warum journalistische Aufklärung in solchen Fällen so wichtig ist.
Außerdem geht es um strukturelle Probleme: Warum solche Fälle kein Einzelfall sind, welche Rolle Machtgefälle spielen und was sich ändern müsste, damit Betroffene besser geschützt werden.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Roland Weißmann ist ein österreichischer Journalist und Medienmanager, der vom 1. Jänner 2022 bis zu seinem Rücktritt am 8. März 2026 als Generaldirektor des ORF tätig war.
- Weißmann wurde im März 2026 mit Vorwürfen einer Mitarbeiterin konfrontiert. Er habe sie offenbar kurz nach seinem Amtsantritt 2022 sexuell belästigt.
- Die österreichische Wochenzeitung „Falter“ hat Chat-Auszüge zwischen dem entlassenen ORF-Generaldirektor und jener Frau veröffentlicht, die diesem sexuelle Belästigung vorwirft.
Gesprächspartnerin
Barbara Tóth: Journalistin, Historikerin und Buchautorin. Sie leitet beim Falter das Medienressort und ist bekannt für ihre Recherchen zur Politik, Medien und Zeitgeschichte.