Diese Woche ist Sandra alleine am Mikro und hat eine besondere Gästin: die Falter-Journalistin, Historikerin und Autorin Barbara Tóth.

Gemeinsam sprechen sie über ihre Recherche, die aktuell für viel Aufmerksamkeit sorgt: die Causa rund um den ehemaligen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Eine Mitarbeiterin wirft ihm sexuelle Belästigung vor, er selbst bestreitet die Vorwürfe.

Im Zentrum der Berichterstattung stehen veröffentlichte Chatverläufe, die zeigen sollen, wie sich das Verhältnis zwischen ihm und einer Mitarbeiterin über Jahre entwickelt hat und welche Dynamiken dabei entstehen können.

Es geht um Fragen wie: Was gilt als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Wo beginnt Machtmissbrauch? Wie schwierig ist es für Betroffene, sich gegen Vorgesetzte zu wehren?

Barbara Tóth gibt Einblicke in ihre Recherchearbeit beim Falter, spricht über den Umgang mit sensiblen Quellen und darüber, warum journalistische Aufklärung in solchen Fällen so wichtig ist.

Außerdem geht es um strukturelle Probleme: Warum solche Fälle kein Einzelfall sind, welche Rolle Machtgefälle spielen und was sich ändern müsste, damit Betroffene besser geschützt werden.