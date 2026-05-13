026 - Was los? meets Bonuspunkte: ESC und Queerness
In dieser Folge sprechen Nora und Maria gemeinsam mit ihrem Gast und WZ-Trainee Friedi über den ESC und seine Bedeutung für die queere Community.
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In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Nora und Maria mit WZ-Trainee und ESC-Experte Friedi Boecker darüber, warum der Eurovision Song Contest besonders für die girls, gays und theys so wichtig ist. Gleichzeitig gehen sie der Frage nach, ob ein TV-Großereignis wie der ESC überhaupt wirklich unpolitisch sein kann. Braucht es politische Statements in den Songs? Und braucht es den ESC heute überhaupt noch, oder ist längst schon alles erzählt?
Außerdem stellt Friedi das Projekt „Bonuspunkte“ vor, an dem er selbst mitgearbeitet hat. Dabei handelt es sich um einen Hörspaziergang rund um den Eurovision Song Contest, der mit sechs Stationen durch die Wiener Innenstadt führt.
Und natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating.
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Infos und Quellen
Gesprächspartner
- Friedi Boecker ist Wz-Trainee und ESC-Experte. Gemeinsam mit Kolleg:innen hat er das Projekt Bonuspunkte ins Leben gerufen.
Daten und Fakten
- Der Eurovision Song Contest wurde 1956 als internationale Live-Unterhaltungsshow gegründet, um Länder und Zuschauer zu verbinden. Heute ist er ein weltweites Großereignis mit rund 40 teilnehmenden Ländern und Millionen Fans.
- In den offiziellen Regeln des Eurovision Song Contest ist festgelegt, dass der Wettbewerb ein internationales Unterhaltungsevent ist und politisch neutral bleiben muss. Deshalb sind politische Aussagen, Symbole oder Gesten auf der Bühne sowie im unmittelbaren Wettbewerbsumfeld grundsätzlich verboten. Bei Verstößen können Sanktionen verhängt werden.
- Die österreichische Wochenzeitung „Falter“ hat Chat-Auszüge zwischen dem entlassenen ORF-Generaldirektor und jener Frau veröffentlicht, die diesem sexuelle Belästigung vorwirft.
Quellen
- Eurovision: Public Summary of Rules - Vienna 2026
- Eurovision: Frequently Asked Questions
Das Thema in der WZ
- Wie funktioniert der ESC?
- Warum lieben die Girls und Gays den ESC so?
- Was macht Schweden beim ESC so erfolgreich?
- Ist der ESC ein Event für alle?
- Wie politisch ist der ESC?