In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Nora und Maria mit WZ-Trainee und ESC-Experte Friedi Boecker darüber, warum der Eurovision Song Contest besonders für die girls, gays und theys so wichtig ist. Gleichzeitig gehen sie der Frage nach, ob ein TV-Großereignis wie der ESC überhaupt wirklich unpolitisch sein kann. Braucht es politische Statements in den Songs? Und braucht es den ESC heute überhaupt noch, oder ist längst schon alles erzählt?

Außerdem stellt Friedi das Projekt „Bonuspunkte“ vor, an dem er selbst mitgearbeitet hat. Dabei handelt es sich um einen Hörspaziergang rund um den Eurovision Song Contest, der mit sechs Stationen durch die Wiener Innenstadt führt.

Und natürlich gibt es wie immer eine Runde Speed-Dating.



