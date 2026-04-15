023 - Was los? Mit Freund:innen
In dieser Folge sprechen Mimi und Nora mit Special Guest Verena Bogner darüber, warum Freundschaften oft unterschätzt werden und wieso sie in Zeiten von Einsamkeit, Selfcare und Dauerkrisen wichtiger sind denn je.
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In dieser Folge gibt es einen Special Guest: Journalistin und Autorin Verena Bogner. In ihrem neuen Roman “I am Cringe but I am free” erzählt sie von Beziehungen, Erwartungen und der Frage, wie man zu sich selbst findet. Mimi und Nora sprechen mit ihr darüber, welche Rolle Freundschaften heute in unseren Leben spielen und warum sie gerade in Zeiten, in denen Einsamkeit für viele ein reales Thema ist, so wichtig sind.
Sind Freundschaften Wundermittel? Verena findet ja! Die drei sprechen darüber, warum romantische Beziehungen heutzutage gesellschaftlich immer noch auf ein Podest gestellt werden, dabei aber Freundschaften oft unterschätzt werden. Es geht es um Gemeinschaft, Grenzen, Self-Care und die Frage: Was macht eigentlich eine gute Freundschaft aus? Und wann ist Grenzen-Setzen einfach nur eine Ausrede?
Außerdem wird wie immer gespeeddated. Und auch Verena darf ein paar Fragen beantworten.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Laut einer aktuellen Caritas-Studie fühlen sich über 700.000 Menschen in Österreich sehr häufig einsam.
- Zudem gibt rund eine:r von vier Personen an, sich mehr sozialen Austausch zu wünschen.
Quellen
- Caritas: Wie einsam ist Österreich? FORESIGHT-Studie im Auftrag der Caritas zeigt alarmierend hohes Niveau
Das Thema in der WZ
- Hoch lebe die Freundinnenschaft!
- Eure Pseudo-Selfcare macht euch einsam
Das Thema in anderen Medien
- Der Standard: Vom Glück, eine Freundschaft zu haben
- Die Presse: Was bedeutet Freundschaft?
- Ö1: Freundschaft als Inspirationsquelle und Lebenshilfe
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts.