In dieser Folge gibt es einen Special Guest: Journalistin und Autorin Verena Bogner. In ihrem neuen Roman “I am Cringe but I am free” erzählt sie von Beziehungen, Erwartungen und der Frage, wie man zu sich selbst findet. Mimi und Nora sprechen mit ihr darüber, welche Rolle Freundschaften heute in unseren Leben spielen und warum sie gerade in Zeiten, in denen Einsamkeit für viele ein reales Thema ist, so wichtig sind.

Sind Freundschaften Wundermittel? Verena findet ja! Die drei sprechen darüber, warum romantische Beziehungen heutzutage gesellschaftlich immer noch auf ein Podest gestellt werden, dabei aber Freundschaften oft unterschätzt werden. Es geht es um Gemeinschaft, Grenzen, Self-Care und die Frage: Was macht eigentlich eine gute Freundschaft aus? Und wann ist Grenzen-Setzen einfach nur eine Ausrede?

Außerdem wird wie immer gespeeddated. Und auch Verena darf ein paar Fragen beantworten.