028 - Was los? Mit Geschlechtskrankheiten
Mimi und Maria sprechen diese Woche über die steigenden Zahlen von sexuell übertragbaren Infektionen in Europa.
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In dieser Folge sprechen Mimi und Maria über das Thema Geschlechtskrankheiten und die steigende Zahl der Betroffenen.
Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Europa deutlich zu. Besonders betroffen sind Gonorrhö (Tripper), Syphilis und Chlamydien. Die aktuellen Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigen, dass das Thema nach wie vor unterschätzt wird, obwohl die Fallzahlen steigen.
Gemeinsam sprechen Maria und Mimi darüber, warum bei Verhütung meist nur über Schwangerschaften gesprochen wird und was die Aufklärungslücke damit zu tun hat.
Außerdem gibt es in dieser Folge in der Rubrik Algorithmus WTF gleich zwei Takes. Maria erklärt, warum sie den Social Media Trend “Every body is a bikini body” nervig findet und Mimi spricht von einer US-Dokuserie über echte Paare in Paartherapie, die ihr ausgespielt wird.
Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Chlamydien waren laut dem ECDC auch 2024 mit 213.443 gemeldeten Fällen die häufigste sexuell übertragbare Infektion.
- Gleichzeitig verzeichnete das ECDC einen starken Anstieg bei anderen bakteriellen Infektionskrankheiten: So wurden 106.331 Fälle von Gonorrhö registriert – ein Zuwachs von 303 Prozent seit 2015. Auch die Zahl der Syphilisfälle hat sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt und lag bei 45.577 Fällen.