In dieser Folge sprechen Mimi und Maria über das Thema Geschlechtskrankheiten und die steigende Zahl der Betroffenen.

Sexuell übertragbare Infektionen nehmen in Europa deutlich zu. Besonders betroffen sind Gonorrhö (Tripper), Syphilis und Chlamydien. Die aktuellen Zahlen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigen, dass das Thema nach wie vor unterschätzt wird, obwohl die Fallzahlen steigen.

Gemeinsam sprechen Maria und Mimi darüber, warum bei Verhütung meist nur über Schwangerschaften gesprochen wird und was die Aufklärungslücke damit zu tun hat.

Außerdem gibt es in dieser Folge in der Rubrik Algorithmus WTF gleich zwei Takes. Maria erklärt, warum sie den Social Media Trend “Every body is a bikini body” nervig findet und Mimi spricht von einer US-Dokuserie über echte Paare in Paartherapie, die ihr ausgespielt wird.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.