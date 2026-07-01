In dieser Folge sprechen Maria und Mimi über die erste Hitzewelle in Österreich und darüber, was sie mit uns gemacht hat. Wie reagiert unser Körper auf extreme Hitze? Und spielen unsere Emotionen verrückt?

Von schlaflosen Nächten über Kreislaufprobleme bis hin zu allgemeiner Erschöpfung: Bei Temperaturen jenseits der 37 Grad muss unser Körper einiges leisten. Als kleines Extra verraten Maria und Mimi ihre liebsten Tipps, um auch an den heißesten Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren.

Außerdem gehen wir einer wichtigen Frage nach: Wo ist eigentlich der Frozen Yogurt geblieben? In der Rubrik „Feed me“ macht Mimi ihrem Frust über das Verschwinden des beliebten Froyo Luft.

Und zum krönenden Abschluss gibt es natürlich wieder eine Runde Speed Dating.

Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts

Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.