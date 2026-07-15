034 - Was los? mit Ikkimel, Klima und WM
In dieser Folge sprechen Maria und WZ-Praktikant Simon unter anderem über Ikkimels Auftritt beim Moma, sexistische Fußballfans und die Frage, warum der Satz „Der Kunde ist König“ endlich ausgedient haben sollte.
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In dieser Folge sprechen Maria und WZ-Praktikant Simon unter anderem über Ikkimels Auftritt beim MOMA, sexistische Fußballfans und die Frage, warum der Satz „Der Kunde ist König“ endlich ausgedient haben sollte.
Diesmal erwartet euch eine ganz besondere Folge, denn sie steckt voller Rubriken: In „Algorithmus WTF“ nimmt Simon uns mit in zwei herrlich schräge Ecken des TikTok-Kosmos.
Außerdem bringen Maria und Simon jeweils einen Hot Take mit, der garantiert zum Nachdenken oder Diskutieren anregt. Spoiler: es geht um den Einzelhandel und den Hitzeschutzplan für Schulen.
Und zum krönenden Abschluss gibt es natürlich wie immer eine Runde Speed Dating.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts
Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) kündigte an, dass Schulen künftig abhängig von der jeweiligen Hitzewarnstufe Maßnahmen setzen können. Zusätzlich sollen an 50 Bundesschulen in ganz Österreich Projekte zur Kühlung der Schulgebäude umgesetzt werden. Auch eine Vorverlegung der Sommerferien bleibt weiter Thema der Diskussion.
- Laut GeoSphere-Generaldirektor Andreas Schaffhauser würde eine solche Verschiebung zwar nur eine geringe, aber dennoch messbare Entlastung bringen. Würden die Sommerferien um zwei Wochen vorgezogen, gäbe es während der Schulzeit im Durchschnitt der österreichischen Landeshauptstädte 1,3 Hitzetage weniger.
- Am 6. Juli war die Berliner Rapperin Ikkimel zu Gast im ZDF-„Morgenmagazin“ („Moma“). Dort performte sie vor Live-Publikum ihren Song „Fußballmänner“, was anschließend für Diskussionen sorgte und in den USA viral ging.
Quellen
- orf.at: Schulen sollen bei Hitze künftig selbst Maßnahmen treffen
- Kurier: US-Rapperin feiert Ikkimels umstrittenen ZDF-Auftritt
Das Thema in anderen Medien
- Kurier: Hitzeschutz: Wiederkehr will kurzfristig 50 Schulen kühlen
- Mein Bezirk: Mit neuem Aktionsplan sollen Schulen für Abkühlung sorgen
- Frankfurter Allgemeine: Ikkimels „MoMa“-Auftritt sorgt auch in den USA für Lacher