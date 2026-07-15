In dieser Folge sprechen Maria und WZ-Praktikant Simon unter anderem über Ikkimels Auftritt beim MOMA, sexistische Fußballfans und die Frage, warum der Satz „Der Kunde ist König“ endlich ausgedient haben sollte.

Diesmal erwartet euch eine ganz besondere Folge, denn sie steckt voller Rubriken: In „Algorithmus WTF“ nimmt Simon uns mit in zwei herrlich schräge Ecken des TikTok-Kosmos.

Außerdem bringen Maria und Simon jeweils einen Hot Take mit, der garantiert zum Nachdenken oder Diskutieren anregt. Spoiler: es geht um den Einzelhandel und den Hitzeschutzplan für Schulen.

Und zum krönenden Abschluss gibt es natürlich wie immer eine Runde Speed Dating.

Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts

Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.