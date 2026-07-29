Ein Waschbär mit einer verkürzten Wirbelsäule wird zum Internetstar und löst plötzlich eine Debatte über Ableismus aus. Sandra und Mimi sprechen darüber, warum die Reaktionen auf den viralen Waschbären Jimothy mehr über unsere Gesellschaft aussagen als über das Tier selbst. Warum empfinden viele Menschen Mitleid mit einem Waschbären mit Behinderung, während Menschen mit Behinderungen im Alltag noch immer mit Vorurteilen und fehlender Repräsentation kämpfen? Und welche Verantwortung tragen Medien dabei?

Außerdem geht es um einen der größten Social-Media-Skandale der letzten Wochen: Die Medizininfluencerin Alina Walbrun fiel auf eine erfundene Pharmafirma und eine Fake-Krankheit herein und machte dafür sogar Werbung. Sandra und Mimi diskutieren, warum der Fall weit über einen Influencer-Prank hinausgeht, welche Verantwortung Medfluencer:innen tragen und warum Gesundheitsinformationen im Netz besonders kritisch hinterfragt werden sollten.

Zum Abschluss gibt es beim Speed-Dating wieder persönliche Fragen, von Traumurlauben mit Handwerkskurs bis zur Lieblingsblume.



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