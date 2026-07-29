035 - Was los? mit CSD und Jimothy
In dieser Folge reden Sandra und Mimi über den Anschlag beim CSD in Berlin. Außerdem geht es um Waschbär Jimothy, der gerade das Internet einnimmt. Der Waschbär mit einer verkürzten Wirbelsäule wird zum Internetstar und löst eine Debatte über Ableismus aus. Zum Abschluss besprechen sie einen der größten Social-Media-Skandale der letzten Wochen: Die Medizininfluencerin Alina Walbrun fiel auf eine erfundene Pharmafirma und eine Fake-Krankheit herein.
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Ein Waschbär mit einer verkürzten Wirbelsäule wird zum Internetstar und löst plötzlich eine Debatte über Ableismus aus. Sandra und Mimi sprechen darüber, warum die Reaktionen auf den viralen Waschbären Jimothy mehr über unsere Gesellschaft aussagen als über das Tier selbst. Warum empfinden viele Menschen Mitleid mit einem Waschbären mit Behinderung, während Menschen mit Behinderungen im Alltag noch immer mit Vorurteilen und fehlender Repräsentation kämpfen? Und welche Verantwortung tragen Medien dabei?
Außerdem geht es um einen der größten Social-Media-Skandale der letzten Wochen: Die Medizininfluencerin Alina Walbrun fiel auf eine erfundene Pharmafirma und eine Fake-Krankheit herein und machte dafür sogar Werbung. Sandra und Mimi diskutieren, warum der Fall weit über einen Influencer-Prank hinausgeht, welche Verantwortung Medfluencer:innen tragen und warum Gesundheitsinformationen im Netz besonders kritisch hinterfragt werden sollten.
Zum Abschluss gibt es beim Speed-Dating wieder persönliche Fragen, von Traumurlauben mit Handwerkskurs bis zur Lieblingsblume.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Der Waschbär Jimothy ging weltweit viral. Aufgrund einer verkürzten Wirbelsäule wird vermutet, dass er das sogenannte Short Spine Syndrome hat.
- Juli ist Disability Pride Month. Dabei geht es um Sichtbarkeit, Selbstbestimmung und den Abbau von Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen.
- Medizininfluencerin Doc Alina machte Werbung für eine vom YouTuber Marvin Wildhage erfundene Krankheit. Sie räumte ihren Fehler ein und kündigte an, die erhaltene Gage zu spenden.
- Gesundheitsinformationen auf Social Media genießen oft besonderes Vertrauen, weil medizinische Expertise automatisch mit hoher Glaubwürdigkeit verbunden wird.
Quellen
- The New York Times: Meet Jimothy, the 'Silly and Round' Creature Taking Over Instagram Feeds
- BBC: How Jimothy the raccoon became the internet's latest animal obsession
- Österreichischer Behindertenrat: Disability Pride Month
- andererseits
Das Thema in anderen Medien
- SWR: Medfluencer