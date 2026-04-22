In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Sandra und Maria über sogenannte Family Blogger und Kinderinfluencer – eine besondere Form von Content-Creator:innen, bei der die minderjährigen Kinder im Mittelpunkt stehen. Vor der Kamera wird gelacht, geweint und es werden Kooperationen umgesetzt.

Social Media wird geflutet von Videos von Kindern, die etwas lustiges in die Kamera sagen, und niedlicher Fotos von Babys in Windeln – alles zur Unterhaltung der eigenen Follower:innen. Doch dahinter steckt weit mehr als nur süßer Content: Mit diesen Darstellungen gehen auch zahlreiche Risiken und Probleme einher.

Welche Rechte haben die Kinder? Was macht das mit ihrer Psyche? Und welche Gefahren entstehen dadurch, dass fremde Menschen die Inhalte sehen, kommentieren und weiterverbreiten können – und ab wann könnte man sogar von Kinderarbeit sprechen?

Außerdem macht Sandra in ihrem Hot Take klar: Für sie ist alles politisch. Rund um das Coachella-Festival findet sie Influencer, die hinfahren, zwar schon fragwürdig, noch schlimmer sind für sie aber die Ausreden, die danach kommen.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.



