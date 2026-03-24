019 - Was los? Mit ME/CFS: Die unsichtbare Krankheit
In dieser Folge sprechen Maria und Mimi über die Krankheit ME/CFS. Eine Krankheit, die oft nicht ernst genommen wird.
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In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Maria und Mimi über eine oft übersehene, aber schwerwiegende Erkrankung: ME/CFS. Ausgehend vom Long Covid Awareness Day geht es um die Frage, was hinter der Krankheit steckt, warum sie so gravierend ist und weshalb Betroffene trotz massiver Einschränkungen häufig nicht ernst genommen werden. Sie sprechen darüber, wie schon kleinste Belastungen sogenannte „Crashs“ auslösen können, warum viele Erkrankte aus dem öffentlichen Leben verschwinden und welche Folgen das für Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung hat.
Und ja: Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, auch in Beziehungen. Der Hot Take von Maria dazu: Sich emotionale oder private Nachrichten von einer KI schreiben zu lassen, ist respektlos. Die beiden sprechen darüber, warum das unauthentisch wirkt und was das für zwischenmenschliche Beziehungen bedeutet.
Und: Wie immer wird auch diese Woche gespeeddated. Es geht um unnötige Ausgaben, erfundene Gerüchte und die Frage, wann man sich eigentlich wirklich erwachsen fühlt.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- ME/CFS ist eine seit 1969 von der WHO anerkannte chronische Multisystemerkrankung, die Nerven-, Immun- und Energiestoffwechsel betrifft und oft zu massiven Einschränkungen bis hin zu Pflegebedürftigkeit führt.
- Ein Hauptmerkmal ist die Post Exertional Malaise (PEM), eine verzögerte, teils starke Verschlechterung nach körperlicher oder mentaler Anstrengung.
- Viele Betroffene sind nicht arbeitsfähig, etwa ein Viertel ist haus- oder bettgebunden; Diagnosen dauern oft Jahre, Versorgungsstrukturen sind unzureichend, und rund 75 % der Erkrankten sind Frauen, deren Beschwerden häufig unterschätzt werden.
Quellen
- wien.orf.at: [ME/CFS: Reich für Reform bei Gutachten](https://wien.orf.at/stories/3344248/)
- ÖG ME/CFS: [Schwer krank und unversorgt:ME/CFS](https://mecfs.at/)
Das Thema in der WZ
- Chronisch erschöpft und im Stich gelassen
- Wenn ME/CFS zur Existenzfrage wird
- Podcast:ME/CFS: Wenn jeder Schritt einer zu viel ist
Das Thema in anderen Medien
- Der Standard: Analyse eines Betroffenen: ME/CFS und die Erfahrungen mit Ärzten und Gesundheitssystem
- Die Furche: Long Covid-Ambulanz: Der Zwist um ME/CFS
- Kleine Zeitung: Frauen besonders häufig von ME/CFS betroffen
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts