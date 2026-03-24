In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Maria und Mimi über eine oft übersehene, aber schwerwiegende Erkrankung: ME/CFS. Ausgehend vom Long Covid Awareness Day geht es um die Frage, was hinter der Krankheit steckt, warum sie so gravierend ist und weshalb Betroffene trotz massiver Einschränkungen häufig nicht ernst genommen werden. Sie sprechen darüber, wie schon kleinste Belastungen sogenannte „Crashs“ auslösen können, warum viele Erkrankte aus dem öffentlichen Leben verschwinden und welche Folgen das für Sichtbarkeit, Anerkennung und Unterstützung hat.

Und ja: Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, auch in Beziehungen. Der Hot Take von Maria dazu: Sich emotionale oder private Nachrichten von einer KI schreiben zu lassen, ist respektlos. Die beiden sprechen darüber, warum das unauthentisch wirkt und was das für zwischenmenschliche Beziehungen bedeutet.

Und: Wie immer wird auch diese Woche gespeeddated. Es geht um unnötige Ausgaben, erfundene Gerüchte und die Frage, wann man sich eigentlich wirklich erwachsen fühlt.