In dieser Folge sprechen Sandra und Nora über Overtourism, TikTok als Reiseführer und die Frage, warum plötzlich alle am selben Ort Urlaub machen.

Einige kennen es bestimmt: Wird heute eine Reise geplant, wird nicht mehr im Reiseführer gesucht, sondersucht oft nicht mehr im Reiseführer, sondern auf TikTok. Das Problem: Millionen andere machen genau das Gleiche. Gemeinsam reden Sandra und Nora darüber, wie Social Media Reiseziele verändert, warum Japan gerade komplett im Hype ist und weshalb manche Orte mittlerweile Maßnahmen gegen Touristenmassen ergreifen.

In der Rubrik „Feed Me“ geht es außerdem um die Aussagen der Rapperin Ikkimel zu Botox. Ist das einfach ehrliche Transparenz oder zeigt sich darin, wie sehr Selbstoptimierung inzwischen zum Alltag geworden ist? Die beiden sprechen über Schönheitsdruck, Social Media und darüber, warum Botox vielleicht nicht nur Falten beeinflusst.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.