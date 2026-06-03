029 - Was los? Mit Overtourism durch Social Media und Botox
In dieser Folge sprechen Sandra und Nora über Tourismus durch Social Media und über Selbstoptimierung und Botox.
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In dieser Folge sprechen Sandra und Nora über Overtourism, TikTok als Reiseführer und die Frage, warum plötzlich alle am selben Ort Urlaub machen.
Einige kennen es bestimmt: Wird heute eine Reise geplant, wird nicht mehr im Reiseführer gesucht, sondersucht oft nicht mehr im Reiseführer, sondern auf TikTok. Das Problem: Millionen andere machen genau das Gleiche. Gemeinsam reden Sandra und Nora darüber, wie Social Media Reiseziele verändert, warum Japan gerade komplett im Hype ist und weshalb manche Orte mittlerweile Maßnahmen gegen Touristenmassen ergreifen.
In der Rubrik „Feed Me“ geht es außerdem um die Aussagen der Rapperin Ikkimel zu Botox. Ist das einfach ehrliche Transparenz oder zeigt sich darin, wie sehr Selbstoptimierung inzwischen zum Alltag geworden ist? Die beiden sprechen über Schönheitsdruck, Social Media und darüber, warum Botox vielleicht nicht nur Falten beeinflusst.
Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Japan verzeichnete 2024 rund 37 Millionen internationale Besucher:innen.
- In Hallstatt leben rund 800 Menschen, an Spitzentagen kommen bis zu 10.000 Tourist:innen.
- Städte wie Amsterdam startete eine „Stay Away“-Kampagne, um Partytouristen abzuschrecken.
- Die sogenannte Facial Feedback Theory untersucht, wie Gesichtsausdrücke unsere Emotionen beeinflussen können.
Quellen
- Aftermath: Japans Tourismusprobleme werden durch Arschlöcher in den sozialen Medien angeheizt.
- derFreitag: Stay-Away-Kampagne: Amsterdam will saufende Briten loswerden
Das Thema in der WZ
- Wenn der Urlaub kein Urlaub mehr ist
Das Thema in anderen Medien
- Kleine Zeitung: "Massentourismus ist ein Wahnsinn geworden"
- Kleine Zeitung: Tausende TikTok-Touristen stürzen italienisches Skigebiet ins Chaos
- Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts
- Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.