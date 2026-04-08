022 - Was los? Mit Pollen und Allergien
In dieser Folge sprechen Sandra und Mimi über ein Thema, das gerade viele betrifft: Allergien. Die Pollensaison hat begonnen – und sie ist intensiver als sonst. Es geht um die Gründe, welche Rolle der Klimawandel spielt und was Betroffene tun können.
Außerdem geht es um einen möglichen Trendwechsel beim Veganismus: Wird pflanzliche Ernährung gerade weniger sichtbar – oder hat sich der Hype einfach verändert?
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Sandra und Mimi sprechen in der aktuellen Folge über ein Thema, das gerade viele betrifft: Allergien.
Die Pollensaison ist gestartet – und sie hat es in sich. In Österreich leidet rund ein Viertel der Bevölkerung an Allergien und durch den Klimawandel verändern sich Dauer und Intensität der Saison spürbar. Die beiden sprechen darüber, warum Pollen heute aggressiver wirken, welche Rolle Luftverschmutzung spielt und warum invasive Pflanzen wie Ambrosia das Problem zusätzlich verschärfen.
Außerdem geht’s darum, was im Körper bei einer allergischen Reaktion passiert – und warum man Symptome ernst nehmen sollte. Denn unbehandelt können Allergien langfristige Folgen haben.
Außerdem: In der Rubrik „Feed Me“ diskutieren die beiden einen möglichen Trendwechsel beim Veganismus. Während früher pflanzliche Ernährung stark gehypt wurde, scheint heute ein anderer Fokus zu dominieren – Stichwort High-Protein, „Clean Eating“ und Wellness. Ist Veganismus wirklich auf dem Rückzug oder hat sich der Trend einfach verändert?
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- In Österreich sind rund 25 % der Bevölkerung von Allergien betroffen.
- Für 2026 wird eine starke und intensive Pollensaison erwartet.
- Luftverschmutzung kann Pollen aggressiver machen und Symptome verstärken.
- Invasive Pflanzen wie Ambrosia lösen bereits mit wenigen Pollenkörnern Beschwerden aus.
Quellen
- Med Uni Wien: Die Pollensaison 2026 beginnt
- Weekend: Wenn die Pollen tollen: Invasive Pflanzen bringen Allergiker ans Limit
- Der Standard: Veganes Essen wird immer unbeliebter, nur nicht in Österreich
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
- ORF: Wetter bringt starke Pollenbelastung
- Die Presse: Achtung Allergiker: Pollensaison wird 2026 intensiver
- ORF: Vegetarische Kochlehre schmeckt nicht
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts.
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