017 - Was los? Mit Selbstoptimierung und Hate zu Ramadan
Der Was los-Podcast war letzte Woche erstmalig live: Und zwar bei der Missing Link- Podcastnacht!
Die vier Hosts sprechen darüber, dass Freizeit zunehmend wie ein durchgeplantes Projekt wirkt – zwischen Pilates, Coffee Rave, Hyrox und Selbstoptimierung. Sie diskutieren Hustle Culture, Leistungsdruck und das ständige Tracken von Schritten, Büchern oder Workouts – und stellen die Frage: Können wir überhaupt noch entspannen oder ist Stress zum Statussymbol geworden?
Im zweiten Teil geht es um die „Ramadan-Bubble“ auf TikTok: Neben ästhetischen Iftar- und Katzenvideos finden sich dort auch viele diskriminierende Kommentare. Thema sind antimuslimischer Rassismus, digitale Echokammern und warum religiöse Sichtbarkeit im Ramadan oft mehr Anfeindungen mit sich bringt.
Zum Schluss: eine Speed-Dating-Runde zu Zahnpasta-Geschmack, Impulskäufen, Automarken, Modesünden – und die Publikumsfrage: Nutella mit oder ohne Butter?
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Laut aktueller Studie fühlt sich fast die Hälfte der 18–29-Jährigen in Deutschland dauerhaft gestresst.
- Eine andere Studie zeigt: 70 % der Befragten in Österreich geben an, oft oder sehr oft gestresst zu sein (Mavie „Stress Study 2025“).
- 2024 wurden in Österreich 1.336 antimuslimisch-rassistische Übergriffe dokumentiert; rund 74,6 % davon online (Dokustelle Österreich).
- Während des Ramadan fasten viele Muslim:innen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang; ausgenommen sind u. a. Kranke, Schwangere, Reisende und Kinder vor der Pubertät.
