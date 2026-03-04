Der Was los-Podcast war letzte Woche erstmalig live: Und zwar bei der Missing Link- Podcastnacht!



Die vier Hosts sprechen darüber, dass Freizeit zunehmend wie ein durchgeplantes Projekt wirkt – zwischen Pilates, Coffee Rave, Hyrox und Selbstoptimierung. Sie diskutieren Hustle Culture, Leistungsdruck und das ständige Tracken von Schritten, Büchern oder Workouts – und stellen die Frage: Können wir überhaupt noch entspannen oder ist Stress zum Statussymbol geworden?

Im zweiten Teil geht es um die „Ramadan-Bubble“ auf TikTok: Neben ästhetischen Iftar- und Katzenvideos finden sich dort auch viele diskriminierende Kommentare. Thema sind antimuslimischer Rassismus, digitale Echokammern und warum religiöse Sichtbarkeit im Ramadan oft mehr Anfeindungen mit sich bringt.

Zum Schluss: eine Speed-Dating-Runde zu Zahnpasta-Geschmack, Impulskäufen, Automarken, Modesünden – und die Publikumsfrage: Nutella mit oder ohne Butter?