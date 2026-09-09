In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Nora und Mimi mit Babsi, die gerade als Trainee bei der WZ ist. Gemeinsam geht es zuerst um eine Funktion, die für viele längst selbstverständlich geworden ist: den eigenen Standort mit anderen zu teilen. Egal, über welche App: Praktisch kann das sein, etwa wenn man nachts unterwegs ist. Aber wann wird aus Vertrauen Kontrolle? Und warum teilen gerade junge Menschen ihren Standort so häufig?

Danach geht es im „Feed Me“ um ein Thema, das nicht nur Mimi berührt, sondern auch gerade ziemlich schlecht läuft: Schwammerl. Die heurige Saison ist wegen Hitze und Trockenheit vielerorts deutlich später gestartet. Eierschwammerl und Steinpilze sind entsprechend rar, und werden damit teilweise zum Luxusgut. Wieso dieser Vibe so gut zu Nonna-Maxxing passt, und ob wir das langsame Leben romantisieren oder ob eine echte Sehnsucht dahinter steckt.