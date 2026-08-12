In dieser Folge sprechen Sandra und Nora über TikTok-Trends, die für KI-Unternehmen ziemlich wertvoll sein können: Sie liefern Daten darüber, wie Sprache klingt, wenn wir etwas tatsächlich meinen oder eben nicht meinen.

Warum können KIs Sarkasmus und Emotionen noch immer so schlecht verstehen? Und warum sind ausgerechnet solche viralen Trends eine Goldgrube für das Training von KI-Modellen?

Außerdem fragen sich die beiden, warum Videos, in denen Leute auf der Straße nach ihrem Gewicht gefragt werden, viral gehen.

