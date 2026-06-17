031 - Was los? Pride ist keine Party
In dieser Folge sprechen Mimi und Maria über den Pride Month und darüber, das die Regenbogenparade nicht nur fürs Feiern da ist.
Am 13. Juni hat Wien wieder gebebt: Die Regenbogenparade hat mit unzähligen feiernden Menschen die Straßen gefüllt. Aber Pride ist damit längst nicht vorbei – der ganze Juni ist Pride Month.
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In dieser Folge sprechen Mimi und Maria über den Pride Month und darüber, das die Regenbogenparade nicht nur zu Partyzwecken da ist.
Am 13. Juni hat Wien wieder gebebt: Die Regenbogenparade hat mit unzähligen feiernden Menschen die Straßen gefüllt. Aber Pride ist damit längst nicht vorbei – der ganze Juni ist Pride Month.
Und genau deshalb zeigt Mimi, dass es dabei um mehr geht als nur Party, Glitzer und Regenbogenflaggen: Pride ist auch Protest und bis heute wichtig und notwendig.
"Bring back bullying"? In der Rubrik Algorithmus WTF erzählt Maria von einem sehr kontroversen TikTok-Trend, der sie erschreckt und aufregt zugleich.
Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating zum Schluss.
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Das Stonewall Inn war eine queere Bar in der Christopher Street in New York. Queere Lokale waren damals oft einer der wenigen Orte, an denen sich Menschen zumindest teilweise sicher und unter Gleichgesinnten bewegen konnten – gleichzeitig waren sie regelmäßig von Polizeirazzien bedroht. Queeres Leben war nicht nur gesellschaftlich abgewertet, sondern auch kriminalisiert, pathologisiert und stark überwacht. Razzien führten zu Kontrollen, Festnahmen und öffentlicher Bloßstellung. Ein Outing konnte den Verlust von Job, Wohnung, Familie und sozialer Sicherheit bedeuten. In der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 kam es erneut zu einer Polizeirazzia im Stonewall Inn. Diesmal leisteten die Betroffenen und Anwesenden Widerstand. Es folgten Proteste auf der Straße, die mehrere Tage andauerten.
- In Wien gibt es die Regenbogenparade seit 1996. 2026 fand sie zum 30. Mal statt. Das Motto lautete „Sichtbar seit 1996“. Die Parade führt über die Ringstraße, eine der zentralsten Straßen Wiens. Dort liegen Orte wie Parlament, Rathaus, Universität, Staatsoper und Burgtheater.
Quellen
- viennapride: Vienna Pride 2026
- Stonewallhistory.omeka: Stonewall: Riot, Rebellion, Activism and Identity
- Institut für höhere Studien Wien: Queer in Wien 2
Das Thema in der WZ
- Pride 2026: Was Förderkürzungen für queere Events bedeuten
- Party als Protest: Die Regenbogenparade in Österreich
Das Thema in anderen Medien
- ORF: 30 Jahre bunter Protest in Bildern
- Der Standard: Weniger Sponsoren, mehr Hass auf der Straße: Wiener Pride feiert gegen den Backlash
Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts