In dieser Folge sprechen Mimi und Maria über den Pride Month und darüber, das die Regenbogenparade nicht nur zu Partyzwecken da ist.

Am 13. Juni hat Wien wieder gebebt: Die Regenbogenparade hat mit unzähligen feiernden Menschen die Straßen gefüllt. Aber Pride ist damit längst nicht vorbei – der ganze Juni ist Pride Month.

Und genau deshalb zeigt Mimi, dass es dabei um mehr geht als nur Party, Glitzer und Regenbogenflaggen: Pride ist auch Protest und bis heute wichtig und notwendig.

"Bring back bullying"? In der Rubrik Algorithmus WTF erzählt Maria von einem sehr kontroversen TikTok-Trend, der sie erschreckt und aufregt zugleich.

Und wie immer gibt es eine Runde Speeddating zum Schluss.