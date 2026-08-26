In dieser Folge von „Was los?“ spricht Sandra mit Journalistin, Moderatorin, Formatentwicklerin und Content-Creatorin Theresa Ziegler, bekannt als Raverresi, über ihren Weg vom Journalismus zur Social-Media-Persönlichkeit. Wie wird man eigentlich auf TikTok erfolgreich? Und warum tun sich klassische Medien so schwer damit, junge Menschen zu erreichen?

Theresa erzählt, wie aus einem viralen Moment ihre Creator-Karriere entstanden ist und warum sie heute gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner eine Formatentwicklungsfirma betreibt. Sie sprechen darüber, was Journalismus und Social Media voneinander lernen können, warum es wichtig ist, mit jungen Menschen statt nur über sie zu sprechen und welche Rolle journalistisches Handwerk in einer Welt voller Creator und Desinformation spielt.

Außerdem wird es persönlich: Theresa spricht über People-Pleasing, Scham und den ständigen Gedanken daran, wie andere einen wahrnehmen. Wie lernt man, weniger darauf zu geben, was andere denken? Und kann man sich überhaupt jemals ganz davon lösen? Theresa erzählt, warum das regelmäßige Posten auf Social Media ihr geholfen hat, weniger darüber nachzudenken, wie sie aussieht und wie sie auf andere wirkt.

Zum Abschluss spricht Theresa über ihre Zwangsstörungen und warum sie sich dafüt entschieden hat, offen über das Thema zu sprechen.

Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts

Und: Checkt doch mal Algokind aus! Algokind ist eine Initiative der Wiener Zeitung und will zeigen, wie Algorithmus-Systeme funktionieren.