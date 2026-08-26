037 - Was los? Raverresi über Fame und OCD
- Mit
- Sandra Vučić
In dieser Folge von „Was los?“ spricht Sandra mit Journalistin, Moderatorin, Formatentwicklerin und Content-Creatorin Theresa Ziegler, bekannt als Raverresi, über ihren Weg vom Journalismus zur Social-Media-Persönlichkeit. Wie wird man eigentlich auf TikTok erfolgreich? Und warum tun sich klassische Medien so schwer damit, junge Menschen zu erreichen?
Außerdem wird es persönlich: Theresa spricht über People-Pleasing, Scham und den ständigen Gedanken daran, wie andere einen wahrnehmen. Wie lernt man, weniger darauf zu geben, was andere denken? Und kann man sich überhaupt jemals ganz davon lösen?
Zum Abschluss spricht Theresa über ihre Zwangsstörungen und warum sie sich entschieden hat, offen über das Thema zu sprechen.
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In dieser Folge von „Was los?“ spricht Sandra mit Journalistin, Moderatorin, Formatentwicklerin und Content-Creatorin Theresa Ziegler, bekannt als Raverresi, über ihren Weg vom Journalismus zur Social-Media-Persönlichkeit. Wie wird man eigentlich auf TikTok erfolgreich? Und warum tun sich klassische Medien so schwer damit, junge Menschen zu erreichen?
Theresa erzählt, wie aus einem viralen Moment ihre Creator-Karriere entstanden ist und warum sie heute gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner eine Formatentwicklungsfirma betreibt. Sie sprechen darüber, was Journalismus und Social Media voneinander lernen können, warum es wichtig ist, mit jungen Menschen statt nur über sie zu sprechen und welche Rolle journalistisches Handwerk in einer Welt voller Creator und Desinformation spielt.
Außerdem wird es persönlich: Theresa spricht über People-Pleasing, Scham und den ständigen Gedanken daran, wie andere einen wahrnehmen. Wie lernt man, weniger darauf zu geben, was andere denken? Und kann man sich überhaupt jemals ganz davon lösen? Theresa erzählt, warum das regelmäßige Posten auf Social Media ihr geholfen hat, weniger darüber nachzudenken, wie sie aussieht und wie sie auf andere wirkt.
Zum Abschluss spricht Theresa über ihre Zwangsstörungen und warum sie sich dafüt entschieden hat, offen über das Thema zu sprechen.
Der Podcast wird produziert von Oh Wow Podcasts
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Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Theresa Ziegler ist Journalistin, Moderatorin, Formatentwicklerin und Creatorin und erreicht auf TikTok und Instagram hunderttausende Menschen.
- Ein Auftritt in der Barbara-Karlich-Show wurde für Theresa zum viralen Moment: Sie veröffentlichte Ausschnitte der Sendung auf TikTok, die unter anderem von Shirin David gesehen und geliked wurden.
- Theresa beschreibt ihren Weg vom Journalismus zur Creatorin als fließenden Übergang: Das regelmäßige Posten begann zunächst als Praxis und Hobby und wurde schließlich Teil ihres Berufs.
- Eine journalistische Ausbildung und Social Media sieht Theresa nicht als Gegensätze. Das journalistische Handwerk helfe ihr unter anderem dabei, verantwortungsvoller mit Glaubwürdigkeit und Desinformation umzugehen.
- OCD steht für Obsessive-Compulsive Disorder und bezeichnet auf Deutsch eine Zwangsstörung. Sie ist durch wiederkehrende, unerwünschte Gedanken (Zwangsgedanken) und angetriebene, wiederholte Handlungen oder Rituale (Zwangshandlungen) gekennzeichnet, die den Alltag stark belasten.
Gesprächspartnerin
- Theresa Ziegler: Journalistin, Moderatorin, Formatentwicklerin, Unternehmerin und Creatorin, bekannt als Raverresi.
- Theresa Ziegler auf TikTok