Mario Derntl absolvierte eine Lehre als Mechatroniker in der Voest Alpine und war vier Jahre lange Geschäftsführer von Österreichs größter Lehrlingsinitiative, der Zukunft Lehre Österreich. Im Gespräch mit WZ-Redakteur und Host Bernd Vasari erklärt er warum viele Jugendliche, die sich durch die Schule quälen, von ihren Eltern angehalten werden, möglichst bis zur Matura durchzuhalten. Derntl zeigt Verständnis für die Eltern: "In Österreich den Menschen jahrzehntelang eingeredet, wer in diesem Land etwas werden will, muss ein Gymnasium oder eine HTL besuchen und dann studieren. In die Lehre gehen hingegen nur die Versager, die, die es nicht schaffen."

Wie falsch diese Auffassung ist, zeigen mehrere Studien, die belegen, dass man mit einer Lehrausbildung im späteren Berufsleben sogar mehr verdienen kann als mit Matura. Derntl fordert daher: "Die Berufsausbildung müsste in der Schule als gleichwertige Alternative zur Oberstufe angeboten werden, damit sich Jugendliche und ihre Eltern ein objektives Bild machen können."

Die Unwissenheit über die Lehre führt zu einem weiteren Problem. In Österreich gibt es 230 Lehrberufe, die wenigsten sind jedoch bekannt. Von den 35.137 beschäftigten weiblichen Lehrlingen im Jahr 2022 waren 3.502 im Lehrberuf Bürokauffrau, 2.607 im Lehrberuf Einzelhandel und 2.053 im Lehrberuf Friseurin tätig. Die Top drei der gewählten Berufe machten also 23,2 Prozent der Gesamtlehren aus.

Bei den Männern ist das Bild ähnlich: Von den insgesamt 72.948 beschäftigten männlichen Lehrlingen im Jahr 2022 waren 9.326 im Lehrberuf Elektrotechnik, 8.986 im Lehrberuf Metalltechnik und 7.139 im Lehrberuf Kraftfahrzeugtechnik tätig. Die Konzentration der drei häufigsten Lehrberufe machte also 34,9 Prozent der Gesamtlehren aus. Notwendig wären laut Derntl daher der Ausbau von Talentechecks, mit Ausbildungs- und Berufsvorschlägen.

Bernd Vasari hat mit Mario Derntl auch darüber gesprochen, wie hoch die Einstiegsgehälter sind, ob vegane Kochlehre sinnvoll ist und wie der Frauenanteil in der Lehre erhöht werden kann.