Philipp Maderthaner führt seit mehr als 20 Jahren Teams unterschiedlicher Größe, hat drei Unternehmen aufgebaut und berät CEOs mit bis zu zehntausenden Mitarbeiter:innen. Im Gespräch mit WZ-Redakteur und Host Bernd Vasari erklärt er, welche Fähigkeiten man mitbringen sollte, wenn man erfolgreiche:r Unternehmer:in werden will, was gute Führung bedeutet und wie sich Mitarbeiter:innen am besten motivieren lassen.