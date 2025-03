Heute gibt es knapp 13.000 freiwillige Bergretter:innen in Österreich, davon etwas mehr als 1.000 Frauen. Sie bringen rund 10.000 Personen pro Jahr sicher vom Berg – ein Viertel davon betrifft Unverletzte. Grundsätzlich gilt: Wer einen Einsatz verursacht, bekommt diesen in Rechnung gestellt. Warum der Unfall passiert ist, wird nicht unterschieden. Und bei der Rechnungslegung wird auch kein Unterschied gemacht, ob und welche Versicherung die zu bergende Person hat. Die Sozialversicherung übernimmt hier jedenfalls keine Bergekosten, die ganz unterschiedlich hoch sein können: Sitzt zum Beispiel jemand bloß irgendwo im leicht zugänglichen Gelände fest und kann mit einer kleinen Fahrzeugbesatzung abgeholt werden, ist mit etwa 150 Euro zu rechnen. Der durchschnittliche Standardeinsatz liegt laut dem Bundesverband der Bergrettung bei ungefähr 500 Euro. Ein Großeinsatz, bei dem mehrere Ortsstellen zum Einsatz kommen, zum Beispiel große Suchaktionen nach Lawinen im Gelände, kostet um die 1.000 Euro. Und muss ein Hubschrauber hinzugezogen werden, ist mit mehreren tausend Euro an Einsatzkosten zu rechnen. Aussuchen kann man sich das nicht: Wird der Alpinnotruf 140 gewählt, entscheidet die Leitstelle, welche Rettungskräfte entsandt werden. Wer sich finanziell absichern möchte, kann das mit dem Schutzbrief des ÖAMTC oder dem Sicherheitspass des ARBÖ tun – oder förderndes Mitglied der Bergrettung werden. Ab 36 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr gibt es vollen Schutz am Berg bis 25.000 Euro Einsatzkosten. Martin Gurdet, Sprecher des Österreichischen Bergrettungsdienstes, betont dazu: Kein:e Bergretter:in bekommt für den Einsatz Geld. Was hereinkommt, fließt in Ausbildung, Ausrüstung und Infrastruktur. Daneben lebt die Bergrettung von fördernden Mitgliedern und Spenden sowie öffentlicher Unterstützung.