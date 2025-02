Egal ob Film, Theater, Musik oder Kunst – du hast an allem Spaß. Am liebsten informierst du dich über deine Leidenschaften in Büchern, die du immer griffbereit in der Tasche bzw. am Tablet hast. Kaffee schmeckt am besten, nachdem er auf Social Media gepostet wurde. Das einzige Thema, bei dem du dir von niemandem etwas sagen lässt!

Du bist die erste Anlaufstelle für Freund:innen und Familie, wenn es um neue Aktivitäten und coole Sommerpläne geht. Durch deine positive Aura sind Leute immer gern mit dir unterwegs.

Auf den ersten Blick würde man Kultur nicht mit Nachrichten verbinden, doch wir glauben, dass auch einem Kultur-Junky wie dir unsere Inhalte gefallen könnten.