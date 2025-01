Als Regionalherzi ist dein Lieblingssong „I am from Austria“ schon, seit du denken kannst, auf Platz 1 in deiner Playlist und läuft natürlich immer auf Repeat. Du weißt nicht nur über deine ganze Nachbarschaft Bescheid, sondern kannst auch immer mit einem Fun-Fact über Österreich überraschen.

Bei dir hat das Regionalblatt einen Ehrenplatz auf dem Nachtkästchen und ORF und Wiener Zeitung gehören bei dir zum Standard-Morgen Programm ;)

Was Österreich angeht, kann dir so schnell niemand etwas vortäuschen – und das wollen wir auch gar nicht. Aber wir decken vielleicht Dinge in deiner Ortschaft auf, von der selbst du noch nichts wusstest?