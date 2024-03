ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden AGB Online-Nutzung darauf verzichtet, geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Personen aller Geschlechter in gleicher Weise.

Sollte eine Bestimmung dieser AGB Online-Nutzung unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB Online-Nutzung nicht. Die betreffende unwirksame oder undurchsetzbare Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen bzw. zu ergänzen, die dieser wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Regelungslücken. Die Wiener Zeitung GmbH verpflichtet sich, zur Behebung der Lücke auf eine Art und Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was nach Sinn und Zweck des Auftrags bestimmt worden wäre, wenn der Punkt bedacht worden wäre.