Journalism Trust Initiative

Transparenzbericht

Dies ist unser Transparenzbericht als Teilnehmer an der Journalism Trust Initiative (JTI). Er wurde automatisch generiert und basiert auf einem von JTI bereitgestellten Fragenkatalog. Die Antworten, die du hier siehst, wurden von uns nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Sie wurden noch NICHT überprüft von Dritten unabhängig begutachtet. JTI ist eine normative, maschinenlesbare und zertifizierbare Liste von Kriterien für vertrauenswürdigen Journalismus, die von Reporter ohne Grenzen (RSF) initiiert und im Dezember 2019 vom Europäischen Komitee für Normung (CEN) veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung des ursprünglichen CEN Workshop Agreements no.17493 kann hier abgerufen werden. Weitere Informationen zur JTI findest du hier online.

1.1 Name/Firma des Rechtsträgers

Wie lautet der Name/die Firma des Rechtsträgers?

Wiener Zeitung GmbH

Wie lautet die Postanschrift des Rechtsträgers?

Maria-Jacobi-Gasse 1 Media Quarter Marx 3.3 1030 Wien

Wie lautet die Telefonnummer des Rechtsträgers?

+43 1 206 99-0

Wie lautet die E-Mail-Adresse des Rechtsträgers?

office@wienerzeitung.at

Ist der Rechtsträger verpflichtet, eine Steuernummer, eine Registrierungs-ID, eine DUNS-Nummer und/oder andere Identifikationsmerkmale zu haben?

Ja

Welche IDs sind dies für den Rechtsträger?

UID ATU45075109

Gibt es andere staatliche oder sonstige Identifikationsmerkmale, die eine Zertifizierungsstelle verwenden könnte, um die Identität des Rechtsträgers zu überprüfen?

Ja

Welche Identifikationsmerkmale sind dies?

Firmenbuchnummer 172528v

1.3 Beschreibung des Mediums

Welche(n) Markennamen, Titel, Publikationsnamen usw. verwenden Sie zur Veröffentlichung von Inhalten?

Wiener Zeitung | WZ (Website und Magazin)

wienerzeitung | wzdaily (Instagram)

wz_auf_tiktok | wzdaily (TikTok)

Umlaut Ö (Youtube) Weiter gedacht (Podcast)

Galtür. Der weiße Tod. (Podcast) Na gut (Newsletter)

WZ Weekly (Newsletter) Einfach Politik. (Newsletter)

1.4 Distributionswege und URLS

Veröffentlicht das Medium auf irgendwelchen URLs?

Ja

Auf welchen URLs veröffentlichen Sie?

https://www.wienerzeitung.at/

https://www.wienerzeitung.at/magazin

https://www.wienerzeitung.at/newsletter/archiv/1

Veröffentlicht das Medium Inhalte in sozialen Medien?

Ja

Welche Social-Media-URLs, Handles, Adressen oder Namen verwenden Sie für die Veröffentlichung?

https://www.instagram.com/wienerzeitung/

https://www.tiktok.com/@wz_auf_tiktok

https://www.youtube.com/@wienerzeitung

Veröffentlicht das Medium Inhalte über Rundfunk und/oder Streaming?

Ja

Nennen Sie die terrestrischen Frequenzen, Kanäle, Satellitenkennungen, anderen Plattformen oder Apps, die Sie zur Veröffentlichung verwenden.

TikTok Instagram YouTube

Podcast-Plattformen (Podigee, Apple Music, Spotify, Amazon Music, Youtube)

1.5 Sicherheitsbedenken

Ist in den redaktionellen Leitlinien des Mediums festgelegt, dass die Sicherheit aller Journalisten als vorrangiges Anliegen zu behandeln ist?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Hat das Medium irgendwelche Gründe dafür, dass es im Rahmen dieses JTI-Standard Verfahrens Informationen zu Fragen zurückhält?

Nein

Welche Gründe sind dies?

Unbeantwortet

1.6 Standort

Weicht die physische Adresse des Rechtsträgers von der Postanschrift gemäß Frage Nr. 2 ab?

Nein

Haben Sie sicherheitsbezogene Gründe dafür, diese nicht zur Verfügung zu stellen?

Nein

1.7 Gründungsdatum

Wann war das Gründungsdatum des Rechtsträgers?

06/1998

Wenn Sie zusätzliche Informationen zur Gründungsgeschichte veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Unterscheidet sich das Gründungsdatum des Mediums (nach 1.3 Frage Nr. 7) von dem des Rechtsträgers (nach 1.1 Frage Nr. 1)?

Ja

Geben Sie die Historie der vorherigen/ehemaligen Rechtsträger und deren Gründungsdaten an.

Die Wiener Zeitung GmbH wurde im Wege einer Abspaltung von der Print Medien Austria AG gebildet (Abspaltung zur Neugründung), deren Vorgängerin ihrerseits der Wirtschaftskörper „Österreichische Staatsdruckerei“ war (§1 Staatsdruckereigesetz 1996).

2. Redaktionelle Zielsetzung

2.1 Redaktionelles Leitbild

Verfügt Ihr Medium über ein redaktionelles Leitbild oder über klar definierte Grundsätze oder redaktionelle Werte?

Ja

Geben Sie dieses Leitbild hier an.

Die WZ (Wiener Zeitung) ist ein öffentlich-rechtliches Medium auf Basis des WZEVI-Gesetzes und der dort verankerten Aufgaben, unabhängig und frei von äußeren Einflüssen. Als Kompassmedium fördert sie eine informierte Gesellschaft, in der alle Menschen ihr politisches Potenzial erkennen und das demokratische Zusammenleben bewusst mitgestalten. Die WZ inspiriert Österreichs Bürger:innen mit lösungsorientiertem Journalismus, um deren Verständnis für politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Sachverhalte zu stärken und Orientierung bei Entscheidungen zu geben.

Die WZ bekennt sich zu den Grundsätzen der Österreichischen Bundesverfassung und zur Europäischen Integration. Sie verpflichtet sich der Europäischen Menschenrechtskonvention und dem Ehrenkodex des Österreichischen Presserats.

Ist dieses Leitbild online zu finden?

Ja

Unter welcher URL ist es veröffentlicht?

https://www.wienerzeitung.at/s/impressum

3. Öffentlich-rechtliche Medien

3.1 Auftrag, Führungspraxis und Unabhängigkeit öffentlich-rechtlicher Medien

Handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Medium?

Ja

Was ist der öffentlich-rechtliche Auftrag, für den es zuständig ist?

Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Einrichtung einer elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes – WZEVI-Gesetz §3:

§ 3.(1)Die Wiener Zeitung GmbH hat unter Bedachtnahme auf einen hohen journalistischen Qualitätsstandard und unter Beachtung eines Redaktionsstatuts sowie unter der Berücksichtigung der Ausrichtung als Aus- und Weiterbildungsmedium die

„Wiener Zeitung“ als Online-Medium und nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel auch in Print herauszugeben.

(2)Die Wiener Zeitung GmbH soll durch die Herausgabe der unabhängigen Wiener Zeitung nach Maßgabe von Abs. 1 folgende Aufgaben wahrnehmen:

1.

Erstellung, Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen über zeitgeschichtliche und gegenwärtige Ereignisse unter besonderer Berücksichtigung von historischen, demokratiepolitischen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aspekten;

2.

Förderung des Verständnisses und des Interesses für und an politischen Sachverhalten, kulturellen, wissenschaftlichen sowie gesellschaftlichen Entwicklungen;

3.

Stärkung der politischen und kulturellen Bildung und des demokratiepolitischen Bewusstseins, insbesondere durch die Vermittlung von Wissen über politische Prozesse, Strukturen und Inhalte;

4.

Erstellung, Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen über wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Themen unter besonderer Berücksichtigung des Standorts Österreich und Themenstellungen der Europäischen Union in Bezug auf Österreich.

Ist dies gesetzlich geregelt?

Ja

Welches Gesetz oder Rechtsinstrument legt seine Aufgaben und Zuständigkeiten fest?

Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Einrichtung einer elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes – WZEVI-Gesetz

Geben Sie hier eine Referenz-URL an.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20012264

Mit welchen Interessengruppen unterhält es formale Beziehungen und welcher Art sind diese Beziehungen?

assoziiertes Mitglied des VÖZ – Verband Österreichischer Zeitungen

Die Wiener Zeitung GmbH hat gemäß § 4 Abs. 1 WZEVI-Gesetz einen Media Hub mit der Bezeichnung „Media Hub Austria“ einzurichten. Der Media Hub Austria soll die Weiterentwicklung des Medienstandorts Österreich fördern, indem ein unabhängiges und zukunftsorientiertes Praxisprogramm für Journalistinnen und Journalisten angeboten, Innovationskraft gefördert und Medienkompetenz vermittelt wird. Dazu stellt die Wiener Zeitung GmbH gemäß § 4 Abs. 3 Z 1 WZEVI-Gesetz im Media Hub Austria etwa unabhängige Praxisprogramme bereit, die neben klassischem Journalismus auch die notwendigen theoretischen, digitalen, technologischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten vermitteln, um (angehende) Journalistinnen und Journalisten auf zukünftige Erfordernisse des Medienmarkts vorzubereiten, insbesondere durch Bereitstellung von Praxisplätzen bei der Wiener Zeitung und bei Kooperationspartnern und -partnerinnen. Zur Beratung bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe hat die Wiener Zeitung GmbH einen Beirat eingerichtet; auch die WZ GmbH ist – neben anderen Medienunternehmen – Mitglied des Beirats. Die WZ GmbH schließt mit den Mitgliedsunternehmen Kooperationsvereinbarungen ab. Klarstellend wird festgehalten, dass dies keinen Einfluss auf die redaktionelle Unabhängigkeit der „Wiener Zeitung“ gemäß § 3 WZEVI-Gesetz hat.

Die „Wiener Zeitung“ hat sich aus eigenem Interesse zur Einhaltung des „Pressekodex“ verschrieben, der vom Österreichische Presserat herausgegeben wird. Der Österreichische Presserat ist ein im österreichischen Vereinsregister zu Vereinsregisterzahl (ZVR): 085650650 eingetragener Verein zur Selbstkontrolle der österreichischen Presse - Österreichischer Presserat und versteht sich als moderne Selbstregulierungseinrichtung im Pressebereich, die der redaktionellen Qualitätssicherung sowie der Gewährleistung der Pressefreiheit dient. Vereinszweck ist die Förderung der Pressefreiheit sowie eines der Wahrheitsfindung und Korrektheit verpflichteten Gebrauch derselben, Wahrnehmung der Selbstkontrolle der Printmedien sowie von Nachrichtenagenturen

Die Wiener Zeitung GmbH ist Mitglied des Urban Journalism Network.

Die Wiener Zeitung GmbH ist Mitglied der WAN-Ifra

Wie wird das Einkommen generiert?

Bundesmittel & Vertriebserlöse

Welcher Anteil des Einkommens besteht aus öffentlichen Geldern?

99,9%

Garantiert die Führung des Mediums redaktionelle Unabhängigkeit?

Ja

Geben Sie hier an, in welcher Weise.

„Herausgeber“ im Sinne des österreichischen Medienrechts ist die Wiener Zeitung GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung. Die österreichische Rechtslage garantiert bereits per se den Schutz der redaktionellen Unabhängigkeit und Freiheit der journalistischen Berufsausübung (Art 10 EMRK, Art 13 StGG, Mediengesetz). Auch nach dem WZEVI-Gesetz ist eine Verpflichtung zur Achtung und Wahrung der Unabhängigkeit der Redaktion normiert, die jedenfalls auch die Geschäftsführung diesbzgl. verpflichtet. Darüber hinaus hat die Geschäftsführung der Wiener Zeitung GmbH mit dem Redaktionsbeirat ein Redaktionsstatut abgeschlossen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit und auch die Freiheit der journalistischen Berufsausübung weiter absichert. Weiters ist darin festgelegt, dass die Redaktion bei der Bestellung der Chefredaktion ein Vetorecht hat.

4. Offenlegung der Art der Eigentümerschaft

4.1 Privateigentum

Befindet sich das Medium oder der Rechtsträger im Privateigentum?

Nein

4.2 Staatliches oder öffentliches Eigentum

Ist das Medium oder der Rechtsträger Eigentum des Staates, einer staatlichen Stelle oder einer öffentlichen Körperschaft?

Ja

Welche spezifische Stelle, welche Körperschaft oder welches Regierungsorgan ist Eigentümer?

Die Wiener Zeitung GmbH steht im Alleineigentum des Bundes. Die Anteilsrechte verwaltet der Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport.

Beschreiben Sie den Status des Mediums oder des Rechtsträgers und dessen Beziehung zu dieser Körperschaft.

Unbeantwortet

4.3 Börsennotiertes Unternehmen

Wird das Medium oder der Rechtsträgeröffentlich an der Börse gehandelt?

Nein

4.4 Andere

Weichen die Eigentumsverhältnisse an dem Medium oder dem Rechtsträger von den Aussagen in 4.1, 4.2 und 4.3 ab? Handelt es sich z. B. um eine Genossenschaft oder eine andere Form des Mitgliedereigentums?

Nein

5. Anforderungen zur Identität der Eigentümer

5.1 Namen von Eigentümern und Vorstandsmitgliedern

Wie lauten die Namen aller direkten, indirekten oder wirtschaftlichen Eigentümer?

Martin Fleischhacker

Sind die in der vorherigen Frage abgefragten Namen der Eigentümer online verfügbar?

Ja

Wie lautet die URL, die die Namen der Eigentümer enthält, oder wo sind diese Informationen erhältlich, wenn sie nicht online verfügbar sind?

Unbeantwortet

Wie lauten die Namen der Mitglieder der Aufsichtsgremien?

Mag. Michaela Huber (Aufsichtsratsvorsitzende); Mag. Werner Suppan (Aufsichtsratsvorsitzende-Stellvertreter); Mag. Amra Ducic, Bakk.; MMag. Magdalena Greiner; Christoph Schmidt, LL.M. MSc; vom Betriebsrat entsandt: Mag. Ina Weber-Janes; MMag. Gregor Kapri, Mag. Eva Stanzl

Sind die in der vorherigen Frage abgefragten Namen der Mitglieder des Aufsichtsgremiums online verfügbar?

Ja

Wie lautet die URL der Seite, die die in der vorherigen Frage abgefragten Namen der Personen enthält?

https://www.wienerzeitung.at/s/impressum

Sind die aufgelisteten Eigentümer zugleich Gründer oder Eigentümer anderer Unternehmen?

Ja

Nennen Sie hier die Namen und Hauptaktivitäten dieser Unternehmen.

Martin Fleischhacker ist wirtschaftlicher Eigentümer der Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH, deren 100%-ige Gesellschafterin die Wiener Zeitung GmbH ist. Die Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbH betreibt diverse digitale Plattformen im Bereich Services für die Wirtschaft und ist Servicedienstleister der Mutter.

Zu welchen Wirtschaftszweigen gehören die in der vorigen Frage aufgeführten Unternehmen?

IT-Dienstleistungen

Ist ein/sind mehrere Eigentümer aktive Mitglieder einer politischen Partei oder Bewegung, Kandidaten bei einer politischen Wahl oder aktuell Inhaber eines Amtes?

Nein

Geben Sie hier die Kontaktdaten aller direkten und indirekten Eigentümer an.

Die Wiener Zeitung GmbH steht im Alleineigentum des Bundes. Die Anteilsrechte verwaltet gemäß dem Bundesministeriengesetz 1986 der Bundesminister für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Eigentümer siehe oben.

Sind die in der vorigen Frage genannten Kontaktdaten online verfügbar?

Ja

Wie lautet die URL mit den in der vorigen Frage genannten Kontaktdaten?

Unbeantwortet

Bitte geben Sie die Kontaktdaten für die Mitglieder des Vorstandes an.

Die Wiener Zeitung GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Bei einer GmbH ist gesetzlich kein „Vorstand“ vorgesehen. Leitungsorgan der GmbH ist die Geschäftsführung, die von Herrn Martin Fleischhacker gestellt wird. Prokuristen sind Martin Mair und Markus Graf

Sind die in der vorigen Frage genannten Kontaktdaten online verfügbar?

Ja

Wie lautet die URL mit den in der vorigen Frage genannten Kontaktdaten?

https://www.wienerzeitung.at/s/impressum

5.3 Namen von Anteilseignern

Wie lauten die Namen der direkten Mehrheitsaktionäre oder beherrschenden Anteilseigner? (Wenn die Anteilseigner Unternehmen sind, geben Sie die Haupttätigkeit und den Geschäftsbereich dieses Unternehmens zusammen mit dem Namen an.)

Alleingesellschafterin Republik Österreich, 1014 Wien, Ballhausplatz 2

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

5.4 Prozentsatz des Anteilseigentums

Listen Sie die Anteilseigner und den prozentualen Anteil auf, den sie halten.

100% Republik Österreich, 1014 Wien, Ballhausplatz 2

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

5.5 Ausnahmen für Medien in Mitgliedereigentum

Ist das Medium in Mitgliedereigentum?

Unbeantwortet

6. Offenlegung der Mitglieder des Führungspersonals und seines Standortes

6.1 Verzeichnis des Führungspersonals

Wie lauten die Namen, Positionen und Kontaktdaten aller Mitglieder der Führungsebene des Mediums?

Geschäftsführung: Martin Fleischhacker ceo-office@wienerzeitung.at

Chefredakteurin: Katharina Schmidt katharina.schmidt@wienerzeitung.at

Stv. Chefredaktion: Sebastian Pumberger, Aleksandra Tulej, Elisabeth Woditschka redaktion@wienerzeitung.at

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

6.2 Standort von Zweigstellen und Büros

Wie lautet die physische Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Hauptsitzes des Mediums?

Wiener Zeitung GmbH, Maria-Jacobi-Gasse 1, Media Quarter Marx 3.3,

1030 Wien

Hat das Medium andere Zweigstellen und Büros?

Nein

Haben Sie sicherheitsrelevante Gründe dafür, diese nicht offenzulegen?

Nein

7.1 Social Media

Verfügt das Medium über Social-Media-Konten, über die die Öffentlichkeit Fragen stellen oder auf Inhalte reagieren kann?

Ja

Wie lauten die URLs oder andere Identifikationsmerkmale aller Social- Media-Konten, die von der Öffentlichkeit verwendet werden, um mit dem Medium Kontakt aufzunehmen?

https://www.instagram.com/wienerzeitung/

https://www.tiktok.com/@wz_auf_tiktok

https://www.youtube.com/@wienerzeitung

https://at.linkedin.com/company/wiener-zeitung

Gibt es beim Medium eine Person, die für die Kommunikation mit der Öffentlichkeit bezüglich der Inhalte verantwortlich ist?

Ja

Ist die Methode zur Kontaktaufnahme mit dieser Person oder anderen Personen des Mediums für die Öffentlichkeit klar erkennbar?

Ja

Auf welche Weise kommunizieren die für die Inhalte verantwortlichen Mitarbeitenden des Mediums die Ergebnisse von Anfragen, Bedenken usw. in die Öffentlichkeit?

Wenn ein Artikel aufgrund einer Anfrage/einer Kontaktaufnahme durch die Öffentlichkeit abgeändert/richtiggestellt werden muss, dann wird das im Artikel (auf der Transparenzseite) vermerkt.

Wenn in einem Newsletter ein Fehler passiert ist, dann wird auf diesen im nächsten Newsletter hingewiesen und dieser korrigiert.

Auf den Sozialen Medien wird über die Kommentarfunktion auf Kommentare reagiert.

E-Mails, die direkt an die für die Inhalte verantwortlichen Mitarbeitenden gehen, werden direkt beantwortet.

Gibt es beim Medium eine Abteilung oder eine Einzelperson, die für den Kundenservice zuständig ist?

Ja

Wie lauten die Kontaktdaten für den Kundenservice des Mediums oder des entsprechenden Bereiches, einschließlich Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Korrespondenzadressen?

feedback@wienerzeitung.at redaktion@wienerzeitung.at office@wienerzeitung.at

+43 1 206 99-0

Wiener Zeitung GmbH, Maria-Jacobi-Gasse 1, Media Quarter Marx 3.3,

1030 Wien

8.1 Einnahmequellen

Welche Kategorien von Einnahmequellen hat das Medium, geordnet von der größten bis zur kleinsten Kategorie? Dazu können Abonnements, Werbung, Großspender, Spenden, Subventionen, Gebühren, Vertriebserlöse, Mitgliedschaften, Sponsoring, Veranstaltungen usw. gehören.

Bundesmittel Vertriebserlöse

Ist das Medium zur Offenlegung seiner Finanzen verpflichtet?

Nein

Welche Einnahmen erzielt das Medium?

Unbeantwortet

Wie ist das proportionale Verhältnis der Kategorien von Einnahmequellen (entsprechend Frage Nr. 46) zueinander?

Unbeantwortet

Gibt es Sicherheitsgründe, aufgrund derer Sie in diesem Abschnitt unvollständige Daten angegeben haben?

Nein

Verarbeitet Ihr Medium personenbezogene Daten von Online-Besuchern eigenständig oder gemeinsam mit Dritten?

Ja

Welche Informationen werden verarbeitet?

E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname für Newsletter eine anonymisiert IP-Adresse

IP-Adresse, Browsertyp, Plattformtyp, Gerätetyp, Betriebssystem, Zeitstempel und andere ähnliche Informationen der Benutzer werden gesammelt, die erforderlich sind, um festzustellen, ob der Benutzer ein Mensch ist (alle erfassten Informationen werden anonymisiert)

Zu welchem Zweck werden diese Informationen gesammelt?

Zum Newsletter-Versand

Analyse-Tool für statistische Zwecke, um das Nutzerverhalten zur laufenden Verbesserung der Plattform zu analysieren (anonymisierte IP-Adresse)

Zur Erkennung, Vorbeugung und Behebung technischer Probleme

Zur Bereitstellung von abgeleiteten Analysedaten für Betreiber von Webseiten und Diensten, die den Service integrieren

Nach welchen Vorgehensweisen werden die Informationen verarbeitet?

Cookies Log Files

Web Analyse Tools https://www.wienerzeitung.at/s/datenschutz

9. Rechenschaftspflicht für journalistische Prinzipien

9.1 Redaktionelle Leitlinien

Verfügt Ihr Medium über Leitlinien oder hält es sich an externe Leitlinien für journalistische Aktivitäten, journalistische Inhalte und deren Verbreitung?

Ja

Sind diese für die Öffentlichkeit leicht zugänglich?

Ja

Wie lautet die URL?

Unbeantwortet

Ist die für diese Leitlinien verantwortliche Person oder Gruppe von Personen klar benannt?

Ja

Werden diese Personen auf der Seite mit den Leitlinien deutlich sichtbar identifiziert?

Unbeantwortet

9.2 Zweck der Leitlinien

Stellen die im Abschnitt „Redaktionelle Leitlinien“ genannten Vorgaben klare Erwartungen an das Verhalten aller Beitragenden, einschließlich des Redaktionspersonals (Journalisten, Redakteure) und aller anderen Mitwirkenden?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Stellen die im Abschnitt „Redaktionelle Leitlinien“ genannten Vorgaben die Struktur der redaktionellen Verantwortung innerhalb der Organisation für jede Phase des Veröffentlichungsprozesses klar heraus?

Unbeantwortet

9.3 Leitlinien und journalistische Prinzipien

Beinhalten Ihre redaktionellen Leitlinien Anforderungen an die Korrektheit Ihrer Arbeitsergebnisse (wie in der Präambel vorgegeben)?

Ja

Wie lautet die URL?

www.wienerzeitung.at/si/leitlinien

Beinhalten sie Anforderungen an die Unabhängigkeit (wie in der Präambel vorgegeben) der redaktionellen Entscheidungsfindung?

Ja

Wie lautet die URL?

Unbeantwortet

Beinhalten sie Anforderungen an die Fairness (wie in der Präambel MIT LINK WENN MÖGLICH vorgegeben) in der journalistischen Praxis?

Ja

Wie lautet die URL?

Unbeantwortet

Beinhalten sie Anforderungen an die Rechenschaftspflicht (wie in der Präambel vorgegeben) in seiner journalistischen Praxis?

Ja

Wie lautet die URL?

Unbeantwortet

9.4 Interessenskonflikte

Schließen Ihre redaktionellen Leitlinien den Schutz vor echten, potenziellen oder angenommenen Interessenkonflikten ein?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Enthalten die Leitlinien eine Orientierungshilfe für den Umgang mit Konflikten im Zusammenhang mit wirtschaftlichen Tätigkeiten oder Beziehungen?

Unbeantwortet

Enthalten die Leitlinien eine Orientierungshilfe für den Umgang mit Konflikten im Zusammenhang mit politischen Interessen?

Unbeantwortet

Enthalten die Leitlinien eine Orientierungshilfe für den Umgang mit Konflikten im Zusammenhang mit persönlichen Interessen?

Unbeantwortet

Schützt die Struktur des Mediums die redaktionellen Prozesse vor unzulässiger interner oder externer Einflussnahme?

Unbeantwortet

10. Faktentreue

10.1 Prozess zur Sicherstellung der Faktentreue

Verfügen Sie über interne Regeln und ein systematisches redaktionelles Verfahren, um die Korrektheit Ihrer Inhalte zu gewährleisten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Verfügen Sie über interne Regeln und ein systematisches redaktionelles Verfahren, um die Einhaltung der redaktionellen Leitlinien sicherzustellen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Verfügen Sie über einen Verifizierungsprozess für Inhalte und für die Funktion der redaktionellen Kontrolle?

Unbeantwortet

10.2 Überprüfung von Prozessen

Gibt es einen Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der Implementierung Ihrer redaktionellen Leitlinien in Ihren redaktionellen Prozessen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Wird der Mechanismus der Rechenschaftslegung (intern oder extern) regelmäßig überprüft?

N/A

10.3 Statistiken und externe Inhalte

Verlangen Ihre redaktionellen Leitlinien, dass Statistiken mit Quellenangaben versehen und überprüft werden müssen?

Unbeantwortet

Verlangen Ihre redaktionellen Leitlinien, dass externe Fotos/Video-/Audio-Inhalte mit Quellenangaben versehen und überprüft werden müssen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

10.4 Identifikation von Journalisten und Agenturen

Werden die einzelnen Journalisten (einschließlich externer Quellen) identifiziert, z. B. über eine Verfasserzeile, oder im Rahmen des Publikationsvorgangs erfasst, damit diese Informationen abgerufen werden können?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Wird das Material von Nachrichtenagenturen, das vom Medium genutzt wird, aufgezeichnet und zurückverfolgt?

Unbeantwortet

10.5 Vor-Ort-Berichterstattung

Wird Vor-Ort-Berichterstattung in Ihren Inhalten gekennzeichnet?

Unbeantwortet

Stellen Ihre redaktionellen Leitlinien sicher, dass Einschränkungen bei der Vor-Ort- Berichterstattung im Bericht oder im Zusammenhang mit seiner Veröffentlichung erläutert werden?

Unbeantwortet

Verlangen Ihre redaktionellen Leitlinien Transparenz, wenn ein Vor-Ort-Bericht von einer externen Stelle unterstützt wurde?

Unbeantwortet

10.6 Automatisch generierte Inhalte

Veröffentlichen Sie irgendwelche Inhalte, die automatisch generiert werden?

Ja

Erfordern die redaktionellen Leitlinien Ihres Mediums, dass Inhalte, die ganz oder teilweise durch Künstliche Intelligenz oder algorithmische Prozesse erzeugt werden, klar gekennzeichnet werden müssen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

10.7 Algorithmische Verbreitung und Kuratierung

Benutzen Sie irgendwelche Algorithmen für die Verbreitung oder Kuratierung von Inhalten?

Nein

10.8 Umgang mit anstößigen Inhalten

Gewährleisten Ihre redaktionellen Leitlinien einen ethisch angemessenen Umgang mit gewalttätigen und anstößigen Inhalten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Gewährleisten Ihre redaktionellen Leitlinien einen ethisch angemessenen Umgang mit Inhalten, in denen Kinder oder andere schutzbedürftige Menschen vorkommen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Gewährleisten Ihre redaktionellen Leitlinien einen ethisch angemessenen Umgang mit Live-Inhalten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

11. Verantwortung für die von der Allgemeinheit bereitgestellten Inhalte

11.1 Nutzergenerierte Inhalte/Augenzeugenberichte

Veröffentlicht Ihr Medium Inhalte, die nicht von angestellten oder freiberuflichen Mitarbeitenden, sondern aus externen Quellen wie der Leserschaft/dem Publikum stammen?

Nein

11.2 Redaktionelle Leitlinien für nutzergenerierte Inhalte (UGC)/Augenzeugenberichte

11.3 Leitlinien für Meinungsäußerungen

Enthalten Ihre redaktionellen Leitlinien Bestimmungen, die sicherstellen, dass Publikumskommentare keine Diffamierungen enthalten?

Unbeantwortet

Enthalten Ihre redaktionellen Leitlinien Bestimmungen, die sicherstellen, dass Publikumskommentare keine Eingriffe in die Privatsphäre enthalten?

Unbeantwortet

Enthalten Ihre redaktionellen Leitlinien Bestimmungen, die sicherstellen, dass Publikumskommentare keine Hassreden enthalten?

Unbeantwortet

Enthalten Ihre redaktionellen Leitlinien auch Bestimmungen, die sicherstellen, dass Publikumskommentare keine Bedrohungen enthalten?

Unbeantwortet

Ist es für die Öffentlichkeit klar erkennbar, ob die Moderation solcher Kommentare durch Ihr Medium vor oder nach der Veröffentlichung erfolgt?

Unbeantwortet

Ist die Entfernung von problematischem Material in Ihren Leitlinien geregelt?

Unbeantwortet

12. Verantwortung für die Quellen

12.1 Anonymität

Gibt es Leitlinien für die Verfahren, nach denen Quellen anonymisiert werden müssen?

Ja

Werden die Gründe für die Gewährung von Anonymität der Öffentlichkeit klar kommuniziert?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

12.2 Recht auf Privatsphäre

Gibt es Leitlinien, die sicherstellen, dass die Privatsphäre und die Sicherheit von Personen bei Ihrer journalistischen Tätigkeit geschützt werden?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

12.3 Unabhängigkeit und Quellen

Gibt es Leitlinien, die die Unabhängigkeit des Journalismus von den Quellen der Inhalte gewährleisten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

12.4 Vielfalt der Quellen

Stellen die Leitlinien sicher, dass bei der Erstellung Ihrer journalistischen Inhalte eine Vielfalt von Quellen verwendet wird?

Unbeantwortet

13. Professionalität bei Partnerschaften

13.1 Richtlinien für gesponserte Inhalte

Gibt es redaktionelle Leitlinien für die Abgrenzung von kommerziellen oder gesponserten Inhalten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

13.2 Hinweise auf gesponserte Inhalte

Veröffentlichen Sie gesponserte Inhalte?

Nein

13.3 Trennung von Nachrichten und Meinungsäußerungen

Verlangen Ihre redaktionellen Leitlinien eine klare Unterscheidung zwischen Nachrichteninhalten und Meinungsinhalten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Verlangen Ihre redaktionellen Leitlinien eine klare Unterscheidung zwischen Nachrichteninhalten und kommerziellen Inhalten?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Ist es in Ihrer redaktionellen Praxis oder laut Ihrer redaktionellen Leitlinien erforderlich, dass klar zwischen Nachrichteninhalten und Inhalten unterschieden wird, die von einer externen nicht- journalistischen Stelle bereitgestellt werden?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Wir veröffentlichen grundsätzlich keine Inhalte, die von externen nicht-journalistischen Stellen bereitgestellt werden.

14. Interne Rechenschaftspflicht

14.1 Umgang mit Unrichtigkeiten

Haben Sie ein klares Verfahren, das es der Öffentlichkeit ermöglicht, das Medium auf mögliche Fehler hinzuweisen?

Ja

Veröffentlichen Sie dieses Verfahren?

Unbeantwortet

Haben Sie ein klares Verfahren, wie direkt an einer Geschichte beteiligte Personen das Medium auf mögliche Fehler hinweisen können?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Haben Sie ein klares Verfahren für die Bewertung und Bearbeitung von Einsprüchen?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Gibt es eine systematisch aufgebaute redaktionelle Struktur im Medium, die gewährleistet, dass etwaige Ungenauigkeiten oder Fehler in seinen Inhalten zeitnah und transparent korrigiert werden?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

14.2 Veröffentlichung von Berichtigungen

Garantiert Ihr Medium die Veröffentlichung der Korrektur aller wesentlichen Ungenauigkeiten und Fehler an einem ähnlichen Ort und auf eine ähnliche Weise wie die Originalversion, z. B. unter der gleichen URL oder zu ähnlicher Zeit und in einem ähnlichen Sendeformat?

Ja

14.3 Kontakt und Beschwerdeprozess

Verfügt Ihre Organisation über einen festen Ansprechpartner für Beschwerden über mögliche Verstöße gegen die journalistischen Prinzipien oder gegen die redaktionellen Leitlinien?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Verfügt Ihre Organisation über ein festgelegtes Verfahren, wie die Öffentlichkeit mit Ihnen in einen Dialog über mögliche Verstöße gegen die journalistischen Prinzipien oder die redaktionellen Leitlinien treten kann? (Dieses kann sich an dem von den meisten US-Bundesstaaten übernommenen Uniform Correction or Clarification Act orientieren.)

Ja

Ist diese Information klar verständlich verfügbar?

Ja

Unter welcher URL ist diese Information verfügbar? Wenn es sich nicht um eine einzelne Seite handelt, beschreiben Sie, wo Personen diese Informationen finden können.

https://www.wienerzeitung.at/s/faq

14.4 Interner Beschwerdeprozess

Kennen Ihre (angestellten und freiberuflichen) Mitarbeitenden das Verfahren, das im Falle solcher Beschwerden befolgt werden muss?

Ja

Sind sie sich bewusst, dass alle diese Beschwerden einem leitenden Mitarbeiter (von Organisationen, die groß genug sind, um Personal zu haben) zur Kenntnis gebracht werden müssen, der nicht direkt mit der Erstellung der Geschichte in Verbindung steht?

Ja

Verpflichtet sich Ihr Medienunternehmen, solche Beschwerdefälle fair, angemessen und zeitnah zu lösen?

Ja

14.5 Unabhängigkeit der Ombudsperson

Hat das Medium eine Ombudsperson?

Ja

Wird die Ombudsperson von dem Medium bestellt?

Ja

Gibt es ein transparentes Verfahren für ihre Ernennung und ist ihre Unabhängigkeit geschützt?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Die Ombudsperson ist der jeweilige Vorsitzende des Redaktiosbeirats. Der Redaktionsbeirat wird von der Redaktionsversammlung nach den Grundsätzen des gleichen, unmittelbaren und geheimen Verhältniswahlrechts alle fünf Jahre mit einfacher Mehrheit gewählt. Der Redaktionsversammlung gehören alle angestellten journalistischen Mitglieder der Redaktion mit Stimmrecht für die Betriebsratswahl an. Eine Ausnahme stellen die Trainees des 360° Journalist:innen Traineeships dar. Sie haben in der Zeit, in der sie in der WZ-Redaktion mitarbeiten, ein aktives Wahlrecht.

14.6 Befugnisse der Ombudsperson

Hat diese Person die unbeschränkte Befugnis, Verstöße gegen die redaktionellen Leitlinien der Organisation zu ahnden?

Unbeantwortet

Hat diese Person die unbeschränkte Befugnis, gegenüber den Betroffenen Wiedergutmachung zu leisten?

Unbeantwortet

Hat diese Person die unbeschränkte Befugnis, zukünftige Verstöße zu verhindern?

Unbeantwortet

Hat diese Person die unbeschränkte Befugnis, die Möglichkeit zur Überprüfung und Anfechtung von Entscheidungen zu geben?

Unbeantwortet

15. Externe Rechenschaftspflicht

15.1 Externe Kontrolle

Haben Sie sich einem System oder Systemen externer Rechenschaft für Ihre redaktionellen Inhalte verpflichtet?

Ja

Welche sind dies?

Österreichischer Presserat

https://www.presserat.at/

15.2 Erfüllung der externen Rechenschaftspflicht

Ist Ihr Medium verpflichtet, alle Anweisungen oder Anleitungen der externen Rechenschaftsstelle einzuhalten, der Sie angehören?

Ja

15.3 Abwesenheit einer externen Kontrolle

Unterliegt Ihr Medium einem externen Regulierungsmechanismus für Inhalte, den Sie Ihrer Meinung nach nicht einhalten können?

Unbeantwortet

Sind die Mechanismen öffentlich verfügbar, mit denen sich die Öffentlichkeit über Verstöße gegen Ihre redaktionellen Leitlinien bei externen Stellen beschweren kann?

Ja

Wie lautet der Link?

https://www.wienerzeitung.at/s/faq

15.5 Andere Akteure

Sind Sie mit anderen Verbänden oder Gruppen verbunden, die von Mitgliedern verlangen, sich an veröffentlichte Leitlinien, Normen oder Standards zu halten, um in dieser Organisation den Mitgliedsstatus zu behalten?

Unbeantwortet

16. Professionalität im Medium

16.1 Einstellung und Ausbildung

Haben Sie Leitlinien für die Einstellung und Ausbildung von Redaktionspersonal?

Nein

16.2 Arbeitsbedingungen, Vertragsbedingungen und Arbeitsverhältnisse

Schützen die Vorschriften und Leitlinien für die Einstellung von Personal und den Einsatz von Journalisten mit Festvertrag deren redaktionelle Unabhängigkeit?

Unbeantwortet

Sind Ihre Mitarbeitenden (einschließlich der freiberuflichen) durch rechtswirksame Verträge und Versicherungen geschützt?

Unbeantwortet

Hat Ihr Personal die Möglichkeit, sich gewerkschaftlich zu organisieren?

Ja

Haben Sie eine bestehende Struktur für den sozialpartnerschaftlichen Dialog, einschließlich von Tarifverhandlungen mit den entsprechenden Gewerkschaften?

Ja

Gibt es Leitlinien für Beschäftigungsverträge mit freiberuflichen Journalisten?

Unbeantwortet

16.3 Personalfürsorge

Schützen die Regeln und Verfahren Ihres Mediums vor Diskriminierung am Arbeitsplatz?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Unterstützen die Regeln und Verfahren Ihres Mediums die Chancengleichheit?

Ja

Wenn Sie zusätzliche Informationen veröffentlichen möchten, geben Sie diese bitte hier an.

Unbeantwortet

Verfügt Ihr Medium über Arbeitssicherheitsrichtlinien, die einen spezifischen Schutz für in lebensfeindlichen Umgebungen arbeitende Journalisten umfassen?

Unbeantwortet

Verfügt Ihr Medium über Leitlinien zur Unterstützung von Redaktionsmitarbeitenden, die sensiblem oder verstörendem Material ausgesetzt waren?

Unbeantwortet

Verfügt Ihr Medium über Leitlinien zur Unterstützung von Redaktionsmitarbeitenden, die während ihrer Arbeit körperliche oder psychische Schäden erlitten haben?

Unbeantwortet

17. Aus- und Fortbildung

17.1 Schulung zu redaktionellen Leitlinien

Verfügt Ihr Medium über ein Schulungsprogramm für Redaktionsmitarbeitende, welches Teile der redaktionellen Leitlinien und andere rechtliche und ethische Themen umfasst?

Unbeantwortet

Werden Auffrischungslehrgänge zu wesentlichen Änderungen in der Gesetzgebung oder den Leitlinien angeboten?

Unbeantwortet

Verfügt Ihr Personal über fachkundige Beratung bei rechtlichen und Compliance- Fragen?

Ja

18. Veröffentlichung der Selbstevaluierung

18.1 Allgemeine Öffentlichkeit

Veröffentlicht Ihr Medium seine Antworten zu dieser Selbstevaluierung auf der Basis des JTI- Standards?

Ja

Ist dies für die Leser verfügbar?

Ja

Wie lautet die URL?

https://www.wienerzeitung.at/si/jti

18.2 Maschinenlesbarkeit

Veröffentlicht Ihr Medium seine Antworten in einem maschinenlesbaren Format?

Ja

Wie lautet die URL?

https://www.wienerzeitung.at/si/jti