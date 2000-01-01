Anleitungen für die Rätsel

Bei einem französischen Kreuzworträtsel stehen die Hinweise für die waagerechten und senkrechten Begriffe unterhalb des Rätsels. Beispiel für die Hinweise einer Zeile:

„ein Personalpronomen, engl. Musik“

© Wiener Zeitung

Der Beistrich trennt die einzelnen Hinweise voneinander.

Die schwarzen Felder werden nicht befüllt. Anhand ihrer Position kannst du erkennen, wie viele Wörter in einer Zeile oder Spalte untergebracht werden müssen.

Wichtig: Die Hinweise sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet.

Die Herausforderung besteht darin, selbst herauszufinden, an welcher Stelle die einzelnen Wörter eingetragen werden müssen, sodass alle waagerechten und senkrechten Begriffe korrekt zusammenpassen.

Tipp: Am besten machst du dir Notizen, welche Lösungen passen würden.

Hinweis: Dabei kann es vorkommen, dass einzelne Buchstaben nur für das Wort in der Zeile benötigt werden, aber kein Wort in der entsprechenden Spalte bilden – oder umgekehrt. Nicht jedes Feld muss daher zwangsläufig Teil eines waagerechten und eines senkrechten Begriffs sein.