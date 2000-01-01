Anleitungen für die Rätsel
Oh hi, du willst also auch Rätselraten statt scrollen? Stabil.💪😎
Hier findest du die Anleitungen zu allen Rätseln. Falls du mal nicht weiter weißt, versuch es gerne gemeinsam mit Freunden oder Familie und schau gerne auch in die Lösungen unter wz.at/loesung - so lernt man oft auch etwas dazu und das nächste Rätsel lässt sich dann leichter lösen.
🔤 Worträtsel
Amerikanisches Kreuzwort
Bei einem amerikanischen Kreuzworträtsel stehen die Hinweise für die waagerechten und senkrechten Begriffe jeweils unterhalb des Rätsels.
Zum Beispiel:
„ein Personalpronomen, engl. Musik“ (1)
- Der Beistrich trennt die einzelnen Hinweise voneinander.
- Die Zahl in Klammern gibt an, wie viele leere Kästchen sich in der jeweiligen Zeile oder Spalte befinden. Leere Kästchen sind Felder, die keinen Buchstaben enthalten.
Wichtig: Die Hinweise sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet.
Die Herausforderung besteht darin, selbst herauszufinden, an welcher Stelle die einzelnen Wörter eingetragen werden müssen, sodass alle Begriffe waagerecht und senkrecht korrekt zusammenpassen.
Das Ergebnis wäre also zb.:
MUSIC🏿IHR
Endlosschwede
Endlos-Schwedenrätsel funktionieren grundsätzlich wie normale Schwedenrätsel. Der besondere Unterschied besteht jedoch darin, dass das Rätsel keine festen Ränder hat.
Das bedeutet, dass Wörter, die am unteren Rand eines Rätsels beginnen, oben weiterlaufen können. Dasselbe gilt auch für die Seitenränder: Ein Wort kann am rechten Rand enden und auf der linken Seite fortgesetzt werden.
Französisches Kreuzwort
Bei einem französischen Kreuzworträtsel stehen die Hinweise für die waagerechten und senkrechten Begriffe unterhalb des Rätsels. Beispiel für die Hinweise einer Zeile:
„ein Personalpronomen, engl. Musik“
Der Beistrich trennt die einzelnen Hinweise voneinander.
Die schwarzen Felder werden nicht befüllt. Anhand ihrer Position kannst du erkennen, wie viele Wörter in einer Zeile oder Spalte untergebracht werden müssen.
Wichtig: Die Hinweise sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge angeordnet.
Die Herausforderung besteht darin, selbst herauszufinden, an welcher Stelle die einzelnen Wörter eingetragen werden müssen, sodass alle waagerechten und senkrechten Begriffe korrekt zusammenpassen.
Tipp: Am besten machst du dir Notizen, welche Lösungen passen würden.
Hinweis: Dabei kann es vorkommen, dass einzelne Buchstaben nur für das Wort in der Zeile benötigt werden, aber kein Wort in der entsprechenden Spalte bilden – oder umgekehrt. Nicht jedes Feld muss daher zwangsläufig Teil eines waagerechten und eines senkrechten Begriffs sein.
Gitterrätsel
Bei einem Gitterrätsel stehen alle Wörter, die du einfüllen musst, unterhalb des Rätsels. Die Wörter sind nach ihrer Buchstabenanzahl geordnet, damit du sie leichter den passenden Feldern zuordnen kannst.
Die Zahlen im Rätsel helfen dir dabei, die richtigen Wörter zu finden. Das Wort „EPOS“ hat zum Beispiel 4 Buchstaben und gehört daher in eine Spalte mit 4 Kästchen.
Auch im Rätsel selbst sind die Wortfelder oft mit Zahlen gekennzeichnet. Diese Zahlen geben an, wie viele Kästchen das jeweilige Wort umfasst. So kannst du schneller erkennen, welche Wörter in die einzelnen Felder passen.
Die Herausforderung besteht darin, alle Wörter an der richtigen Stelle einzutragen, sodass sich die Begriffe an den Kreuzungspunkten gegenseitig ergänzen und das gesamte Rätsel korrekt ausgefüllt wird.
Kombirätsel
Bei einem Kombirätsel gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie bei einem klassischen Schwedenrätsel. Ein Teil des Rätsels enthält jedoch keine normalen Hinweise, sondern Zahlen.
Jede Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben. Sobald du herausgefunden hast, welcher Buchstabe zu einer Zahl gehört, kannst du dieses Wissen im gesamten Rätsel nutzen.
Beispiel:
Du findest heraus, dass die Zahl 2 für den Buchstaben F steht. Dann kannst du in jedes Kästchen, das mit der Zahl 2 gekennzeichnet ist, ein F eintragen.
Mit jedem neu entschlüsselten Buchstaben wird das Rätsel einfacher, da sich immer mehr Wörter vervollständigen. Die Herausforderung besteht darin, die Zuordnung von Zahlen und Buchstaben Schritt für Schritt zu erkennen und so das gesamte Rätsel zu lösen.
Pfadfinder
Beim Pfadfinder-Rätsel geht es darum, den richtigen Weg durch das Rätsel zu finden – ähnlich wie bei einem Labyrinth. Gleichzeitig musst du die Wörter entdecken, die entlang dieses Pfades versteckt sind.
Folge Buchstabe für Buchstabe dem richtigen Weg und setze die gefundenen Zeichen zu Wörtern zusammen. Dabei hilft dir jedes erkannte Wort, den weiteren Verlauf des Pfades zu entschlüsseln.
Wichtig: Jeder Buchstabe darf nur ein einziges Mal verwendet werden. Hast du ein Feld bereits genutzt, darfst du nicht mehr darauf zurückkehren.
Pyramide
Beim Pyramidenrätsel kommt in jeder Zeile genau ein neuer Buchstabe hinzu. Jeder neue Begriff enthält daher alle Buchstaben des vorhergehenden Begriffs sowie einen zusätzlichen Buchstaben.
Beispiel:
- EI
- EIS
- REIS
- RIESE
Jeder Begriff enthält alle Buchstaben des vorherigen Wortes und zusätzlich einen neuen Buchstaben.
Achtung: Die Buchstaben müssen dabei nicht in derselben Reihenfolge angeordnet sein. Aus den vorhandenen Buchstaben wird in jeder Zeile ein neues Wort gebildet.
Du hast auch Hinweise die dir dabei helfen, den richtigen Begriff zu finden.
Schüttelschwede
Bei einem Schüttel-Schwedenrätsel gelten die gleichen Regeln wie bei einem klassischen Schwedenrätsel. Der Unterschied besteht darin, dass es keine Fragen oder Hinweise gibt.
Stattdessen werden dir alle Buchstaben eines gesuchten Wortes vorgegeben. Diese Buchstaben sind jedoch alphabetisch sortiert und müssen von dir in die richtige Reihenfolge gebracht werden.
Beispiel:
Du siehst fünf freie Kästchen mit dem Hinweis „AEFLP“.
Ordnest du die Buchstaben richtig, ergibt sich das Wort „APFEL“.
Schwedenrätsel (Der Klassiker)
Bei einem klassischen Schwedenrätsel stehen die Hinweise direkt in den Feldern. Kleine Pfeile zeigen an, ob die Lösung waagerecht oder senkrecht eingetragen werden muss.
Es gibt keine feste Regel, an welcher Stelle du mit dem Lösen beginnen musst. Oft ist es sinnvoll, zunächst die Hinweise zu lösen, deren Antworten dir sofort bekannt sind.
Keine Sorge, wenn du manche Wörter nicht kennst. Häufig lassen sich diese durch bereits eingetragene Buchstaben aus den umliegenden Begriffen erschließen. Mit jeder richtigen Lösung erhältst du weitere Hinweise, die dir beim Ausfüllen des gesamten Rätsels helfen.
🔣 Zahlenrätsel
Binero
Bei einem Binero müssen die Ziffern 0 und 1 in die leeren Felder eingetragen werden. Dabei gilt eine wichtige Regel:
- Die gleiche Ziffer darf höchstens zweimal hintereinander in einer Zeile oder Spalte vorkommen.
Das bedeutet, dass Folgen wie 000 oder 111 nicht erlaubt sind.
Daraus ergeben sich einige einfache Hilfen:
- Auf 00 muss immer eine 1 folgen.
- Auf 11 muss immer eine 0 folgen.
- Steht 0 _ 0, muss in die Lücke eine 1 eingetragen werden.
- Steht 1 _ 1, muss in die Lücke eine 0 eingetragen werden.
Mit diesen Regeln kannst du Schritt für Schritt weitere Felder ausfüllen und die Lösung durch logisches Kombinieren finden.
Hashi
Ein Hashi-Rätsel besteht aus einem Gitter mit mehreren Inseln (Kreisen mit Zahlen). Deine Aufgabe ist es, diese Inseln mit Brücken zu verbinden. Dabei gelten folgende Regeln:
- Zwischen zwei Inseln dürfen höchstens zwei Brücken gebaut werden.
- Brücken dürfen nur waagerecht oder senkrecht zwischen zwei Inseln verlaufen, niemals diagonal.
- Brücken dürfen sich nicht kreuzen und nicht durch andere Inseln führen.
- Die Zahl auf einer Insel gibt an, wie viele Brücken insgesamt mit dieser Insel verbunden sein müssen.
- Am Ende müssen alle Inseln zu einem einzigen zusammenhängenden Netzwerk verbunden sein. Das bedeutet, dass man von jeder Insel jede andere Insel erreichen können muss.
Hitori
Bei einem Hitori-Rätsel müssen einige Felder geschwärzt werden, sodass am Ende alle Regeln erfüllt sind.
Dabei gelten folgende Regeln:
- In einer Zeile oder Spalte darf jede Zahl einmal vorkommen. Alle doppelten Zahlen können geschwärzt werden.
- Aber die geschwärzten Felder dürfen nicht waagerecht oder senkrecht aneinandergrenzen. Diagonal dürfen sie sich jedoch berühren.
- Alle übrigen Felder müssen einen einzigen zusammenhängenden Bereich bilden. Das bedeutet, dass man von jedem weißen Feld jedes andere weiße Feld durch waagerechte oder senkrechte Bewegungen erreichen können muss.
Kakuro
Bei einem Kakuro müssen die leeren Felder mit den Ziffern 1 bis 9 ausgefüllt werden. Ziel ist es, die vorgegebenen Summen innerhalb eines Lösungsblocks zu bilden.
Ein Lösungsblock sind alle Felder unterhalb oder rechts von einer Zahl.
Dabei gelten folgende Regeln:
- Es dürfen nur die Ziffern 1 bis 9 verwendet werden.
- Alle Felder unterhalb einer Zahl oder rechts davon müssen genutzt werden um die Summe zu bilden.
- Es dürfen keine Zahlen innerhalb von einem Lösungsblock doppelt vorkommen: Um also die Summe von 4 zu bilden, muss eine 1 und eine 3 verwendet werden. Da in der untersten Spalte eine 3 gefragt ist, muss die 3 oben stehen.
Beispiel:
Wenn wir bei unserem Beispiel weiter machen, müssen wir nun Ziffern finden, die in Summe eine 6 ergeben.
Dabei darf die 2 nicht in der Mitte stehen weil sonst eine Zahl doppelt in einem Lösungsblock vorkommt.
Somit ergibt sich die Lösung:
Nach diesem Prinzip kannst du nun alle Felder lösen.
(Im Internet findet man viele gute Anleitungen. Zum Beispiel dieses hier: https://www.youtube.com/watch?v=5lO-cS00d4A)
Kettensudoku
Ein Ketten-Sudoku funktioniert nach den gleichen Grundregeln wie ein klassisches Sudoku:
- Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile nur einmal vorkommen.
- Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jeder Spalte nur einmal vorkommen.
Aber, statt dem 3x3 Quadrat gibt es die Ketten also Sudoku-Felder die durch Linien miteinander verbunden sind. Die Felder einer Kette müssen wie eine Spalte oder Zeile auch alle Zahlen einmal enthalten.
Nonogramm
Bei einem Nonogramm geht es darum, eine bestimmte Anzahl an Feldern auszumalen. Wie viele Felder ausgemalt werden, geben die Zahlen an der Seite an.
Es gelten folgende Regeln:
- Zwischen zwei Blöcken muss mindestens ein leeres Feld liegen.
- Die Reihenfolge der Blöcke muss genau den Zahlenhinweisen entsprechen.
- Ziel ist es, alle Felder korrekt als gefüllt oder leer zu markieren.
Beispiel:
Der Hinweis 2 bedeutet, dass in dieser Spalte ein Block aus 2 zusammenhängenden Feldern vorkommt.
Wenn mehrere Zahlen als Hinweis stehen, bedeutet das, dass mehrere Blöcke in dieser Spalte oder Zeile vorkommen.
Die Reihenfolge ist sehr wichtig. In diesem Beispiel bedeutet 1 3 , dass zuerst ein Block mit einem Feld vorkommt und danach ein Block mit 3 Feldern.
Die Blöcke müssen mindestens 1 Feld Abstand haben.
Damit kannst du diese Zeile lösen:
In der vorletzten Spalte steht als Hinweis 1. Das bedeutet, es darf nur 1 Block mit einem Feld ausgefüllt werden und diesen Block haben wir bereits in der untersten Zeile ausgefüllt.
Und bei der Spalte in der Mitte steht der Hinweis 3. Das bedeutet, es muss ein Block mit 3 Feldern ausgefüllt werden.
Weil wir bereits ein Feld in dieser Spalte ausgefüllt haben, müssen wir also noch zwei weitere Felder ausfüllen. Alle anderen Felder müssen leer bleiben.
Und so löst du Schritt für Schritt das Nonogramm. Und am Ende ergibt sich ein cooles Bild. 😸
(Im Internet findet man viele gute Anleitungen wie man solche Rätsel lösen kann: https://www.youtube.com/watch?v=CRVEAxP-UUk )
Sternsudoku
Ein Stern-Sudoku wird grundsätzlich wie ein normales Sudoku gelöst:
- Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jeder Zeile nur einmal vorkommen.
- Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jeder Spalte nur einmal vorkommen.
- Die Zahlen 1 bis 9 dürfen in jedem Dreieck nur einmal vorkommen.
Die Zeilen sind allerdings etwas schief und manche Zeilen und Spalten haben ein Loch in der Mitte.
Sudoku
Beim Sudoku müssen die Zahlen 1 bis 9 so in das Gitter eingetragen werden, dass jede Zahl nur einmal vorkommt.
Dabei gelten drei einfache Regeln:
- In jeder Zeile darf jede Zahl von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
- In jeder Spalte darf jede Zahl von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
- In jedem 3×3-Quadrat darf jede Zahl von 1 bis 9 nur einmal vorkommen.
Einige Zahlen sind bereits vorgegeben und helfen dir beim Lösen des Rätsels. Durch logisches Kombinieren und Ausschließen findest du Schritt für Schritt die fehlenden Zahlen.