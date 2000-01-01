Lösungen ✏️🤓💡
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Lösungen
Seite 2: Schwedenrätsel
Seite 3: Schwedenrätsel
Seite 4: Endlosschwede
Seite 5: Sudoku (Leicht) und Sudoku (Mittel)
Seite 6: Französisches Kreuzwort
Seite 7: Gitterrätsel
Seite 8: Wortsuche
Seite 9: Schwedenrätsel
Seite 10: Schwedenrätsel
Seite 11: Zahlenrätsel
Seite 15: Wortsuche
Seite 16: Pyramide und Sudoku (Leicht)
Seite 17: Sudoku (Leicht) und Sternsudoku
Seite 18: Gitterrätsel
Seite 19: Nonogramm
Seite 20: Sudoku (Mittel) und Sudoku (Schwer)
Seite 21: Kettensudoku
Seite 22: Schwedenrätsel
Seite 23: Wortsuche
Seite 27: Labyrinth
Seite 28: Gitterrätsel
Seite 29: Wortsuche
Seite 30: Schwedenrätsel
Seite 31: Schwedenrätsel
Seite 32: Kakuro und Sudoku (Schwer)
Seite 33: Schwedenrätsel
Seite 34: Wabenrätsel
Seite 36: Amerikanisches Kreuzwort
Seite 37: Kakuro und Sudoku (Leicht)
Seite 38: Fehlersuche
Seite 40: Schwedenrätsel
Seite 41 Endlosschwede
Seite 42: Kettensudoku und Sudoku (Mittel)
Seite 46: Binero und Sudoku (Schwer)
Seite 47: Sudoku (Leicht) und Sudoku (Leicht)
Seite 48: Gitterrätsel
Seite 49: Schwedenrätsel
Seite 50: Zahlenrätsel
Seite 51: Schüttelschwede
Seite 52 - 53: Historisches Rätsel
Seite 55 Kombirätsel
Seite 56: Hitori
Seite 57: Binero und Sternsudoku
Seite 62: Fehlersuche
Seite 63: Französisches Kreuzwort
Seite 64: Gitterrätsel
Seite 67: Pfadfinder und Pyramide
Seite 68: Schwedenrätsel
Seite 70: Französisches Kreuzwort
Seite 71: Wortsuche
Seite 72 - 73: Gaming hat seinen Preis: Lückenfülltext
Seite 74: Hashi
Seite 75: Hitori
Seite 76: Vokalsuche und Wechselrätsel
Seite 77: Vokalsuche und Wechselrätsel
Seite 78-79: Wimmbelbild
Die findest Algokinder auf Seite 11, 21 und Seite 46:
10 Pluspunkte, falls dir unser Typo bei "Konzeption" auch aufgefallen ist. 😅🫠🫢🫣🫡💯💪