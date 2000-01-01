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Lösungen ✏️🤓💡

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Lösungen

Seite 2: Schwedenrätsel
Seite2 Lösung Schwedenrätsel, Lösungswort "Chronically Online" (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 3: Schwedenrätsel
Seite 3 Lösung Schwedenrätsel, Lösungswort "Regional" (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 4: Endlosschwede
Seite 4 Lösung: Endlosschwede (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 5: Sudoku (Leicht) und Sudoku (Mittel)
Seite 5 Lösung Sudoku Leicht (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
Sudoku Leicht (s. 5 oben)
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Seite 5 Lösung Sudoku Mittel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
Sudoku Mittel (s. 5 unten)
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Seite 6: Französisches Kreuzwort
Seite 6 Lösung Französisches Kreuzworträtsel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 7: Gitterrätsel
Seite 7 Lösung Gitterrätsel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 8: Wortsuche
Seite 8: Lösung: Wortsuche (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 9: Schwedenrätsel
(Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 10: Schwedenrätsel
Seite 10 Lösung: Schwedenrätsel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 11: Zahlenrätsel
Seite 11: Lösung Zahlenrätsel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 15: Wortsuche
Seite 15 Lösung, Wortsuche (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 16: Pyramide und Sudoku (Leicht)
Seite 16 Lösung Pyramide (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 16 Sudoku (Leicht) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 17: Sudoku (Leicht) und Sternsudoku
Seite 17 Sudoku (Leicht) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 17: Sternsudoku Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 18: Gitterrätsel
Seite 18 Lösung Gitterrätsel (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 19: Nonogramm
Seite 19 Nonogramm Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 20: Sudoku (Mittel) und Sudoku (Schwer)
Seite 20 Sudoku (Mittel) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft SOmmer 2026)
Sudoku Mittel (Oben)
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Seite 20 Sudoku (Schwer) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft 2026)
Sudoku Schwer (Unten)
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Seite 21: Kettensudoku
Seite 21: Kettensudoku (Lösung) (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 22: Schwedenrätsel
Seite 22 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 23: Wortsuche
Seite 23 Wortsuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft 2026)
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Seite 27: Labyrinth
Seite 27 Labyrinth Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft 2026)
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Seite 28: Gitterrätsel
Seite 28 Gitterrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 29: Wortsuche
Seite 29: Wortsuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 30: Schwedenrätsel
Seite 30 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 31: Schwedenrätsel
Seite 31 Schwedenrätsel (Lösung) (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 32: Kakuro und Sudoku (Schwer)
Seite 32 Kakuro Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 32 Sudoku (Schwer) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 33: Schwedenrätsel
Seite 33 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 34: Wabenrätsel
Seite 34 Wabenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 36: Amerikanisches Kreuzwort
Seite 36 Amerikanisches Kreuzwort Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 37: Kakuro und Sudoku (Leicht)
Seite 37: Kakuro Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 37 Sudoku (Leicht) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 38: Fehlersuche
Seite 38: Fehlersuche (Lösung) (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 40: Schwedenrätsel
Seite 40 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 41 Endlosschwede
Seite 41 Endlosschwede Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft sommer 2026)
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Seite 42: Kettensudoku und Sudoku (Mittel)
Seite 42 Kettensudoku Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 42 Sudoku (Mittel) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselmagazin Sommer 2026)
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Seite 46: Binero und Sudoku (Schwer)
Seite 46 Binero Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 46 Sudoku (Schwer) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 47: Sudoku (Leicht) und Sudoku (Leicht)
Seite 47 Sudoku (Leicht) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
Sudoku (Leicht) Oben
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Seite 47 Sudoku (Leicht) Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
Sudoku (Leicht) Unten
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Seite 48: Gitterrätsel
Seite 48 Gitterrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 49: Schwedenrätsel
Seite 49 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 50: Zahlenrätsel
Seite 50 Zahlenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 51: Schüttelschwede
Seite 51 Schüttelschwede Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 52 - 53: Historisches Rätsel
Seite 52 -53 Historisches Rätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 55 Kombirätsel
Seite 55 Kombirätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 56: Hitori
Seite 56 Hitoi Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 57: Binero und Sternsudoku
Seite 57 Binero Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 57 Sternsudoku (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 62: Fehlersuche
Seite 62 Fehlersuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 63: Französisches Kreuzwort
Seite 63 Französisches Rätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 64: Gitterrätsel
Seite 64 Gitterrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 67: Pfadfinder und Pyramide
Seite 67 Pfadfinder Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 67: Pyramide Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 68: Schwedenrätsel
Seite 68 Schwedenrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft SOmmer 2026)
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Seite 70: Französisches Kreuzwort
Seite 70 Französisches Kreuzwort (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 71: Wortsuche
Seite 71 Wortsuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 72 - 73: Gaming hat seinen Preis: Lückenfülltext
Seite 72-73 Lückenfülltext "Gaming hat seinen Preis" (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 74: Hashi
Seite 74 Hashi Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 75: Hitori
Seite 75 Hitori Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 76: Vokalsuche und Wechselrätsel
Seite 76 Vokalsuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 76 Wechselrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 77: Vokalsuche und Wechselrätsel
Seite 77: Vokalsuche Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 77 Wechselrätsel Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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Seite 78-79: Wimmbelbild

Die findest Algokinder auf Seite 11, 21 und Seite 46:

Seite 78-79 Algokind Wimmelbild Lösung (Wiener Zeitung, WZ Rätselheft Sommer 2026)
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10 Pluspunkte, falls dir unser Typo bei "Konzeption" auch aufgefallen ist. 😅🫠🫢🫣🫡💯💪